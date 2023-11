Polestar heeft de Polestar Truth Bot gelanceerd, een speciale bot op X (voorheen Twitter) die speciaal is ontwikkeld om binnen de automotive sector de meest voorkomende onnauwkeurigheden met betrekking tot klimaatverandering te helpen ontkrachten.

Polestar neemt dit initiatief vanwege de snelgroeiende hoeveelheid mis- en desinformatie over het klimaat op sociale mediaplatforms. Zo hebben wetenschappers recentelijk alarm geslagen over een toename van het aantal ‘klimaatontkennigsbots’ en hebben de Verenigde Naties gewaarschuwd dat desinformatie ‘dringende acties vertraagt om een leefbare toekomst voor de planeet te garanderen’. Een rapport van Climate Action Against Disinformation geeft aan dat X van de vijf grote sociale mediaplatforms het laagst scoort wat betreft acties om de verspreiding van desinformatie te beperken.

Fredrika Klarén, Head of Sustainability bij Polestar: “Het opzettelijk verkeerd gebruiken van data over klimaatverandering is ongelooflijk schadelijk. Vooral nu, in de aanloop naar COP28, wordt de discussie vertroebeld door verschil tussen feit en fictie. Wij geloven dat het tegenovergestelde – een waarheidsgetrouwe weergave van wetenschappelijke data – een krachtig hulpmiddel kan zijn voor het navigeren van klimaatactie, en we moedigen iedereen aan om dit samen met ons op sociale platforms te verspreiden.”

De Polestar Truth Bot is, voorafgaand aan COP28, live van 23 tot 30 november en gaat met feitelijke data reageren op de klimaatmythen die via X worden verspreid. De bot baseert zich onder meer op het recentelijk gepubliceerde rapport van het IPCC ‘Impacts of global warming of 1.5 °C’ en het rapport ‘The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions’ van het IEA.

Polestar publiceert sinds 2020 Life Cycle Assements (LCA) voor alle productiemodellen. De LCA’s omvatten onder meer een gedetailleerde rapportage over emissies en klimaatimpact en informatie over de materiaalinkoop en de traceerbaarheid binnen de toeleveringsketen. Eerder dit jaar initieerde Polestar samen met Rivian het Pathway-rapport van Kearney, waarmee beide partijen oproepen tot een collectieve klimaatactie binnen de automotiove sector. Polestar organiseert tijdens COP28 op 6 december een paneldiscussie, de Global Automotive Stocktake genaamd, waarmee het merk een nieuwe bijdrage wil leveren aan het debat over transparantie.