Prof. Louise O. Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research (WUR), ontving de Norman E. Borlaug Penning uit handen van de voorzitter van de World Food Prize Foundation, Barbara Stinson, tijdens een speciale viering op de universiteit.

Stinson verklaarde dat de Borlaug Penning, die in het leven is geroepen om wereldleiders en instituten die een significante bijdrage aan de mensheid hebben geleverd maar die niet in aanmerking komen voor de Wereldvoedselprijs zelf te erkennen, wordt uitgereikt als ‘erkenning voor de buitengewone innovaties in het life sciences onderzoek van Wageningen University & Research en de enorme impact van Fresco’s aandacht voor mondiale voedselzekerheid. Weinig leiders en hoger onderwijsinstellingen hebben zo veel betekend voor gezonde, robuuste en duurzame voedselsystemen.’

‘Onder haar leiderschap heeft WUR haar rol als een leidende instelling voor hoger onderwijs op het gebied van landbouw en levenswetenschappen bereikt en behouden, en wordt gezien als een van ’s werelds topuniversiteiten binnen dit belangrijke domein,’ sprak Stinson, die aangaf uitzonderlijk verheugd te zijn deze penning te mogen overhandigen aan Louise O. Fresco bij haar afscheid van Wageningen University, na twee termijnen als bestuursvoorzitter.

‘Voedselzekerheid heeft nu een heel andere betekenis’

Fresco: ‘Ik ben zeer vereerd en dankbaar, zowel persoonlijk als in mijn hoedanigheid van voorzitter van Wageningen University & Research. WUR waardeert het belang van wat Norman Borlaug ons heeft geleerd over voedselzekerheid. Het Borlaug Youth Institute, dat in 2018 zijn debuut maakte in Europa tijdens het honderdjarig bestaan van WUR, is cruciaal om nieuwe generaties te leren over waar Norman Borlaug in geloofde. Zeker in tijden waarin oorlog de wereldwijde voedselzekerheid bedreigt. Voedselzekerheid heeft nu een heel nieuwe betekenis gekregen voor een hele nieuwe generatie. Mensen die nooit hebben nagedacht over bedreigingen van hun voedselvoorziening worden nu plotseling gedwongen om erover na te denken. Het is de erfenis van Norman Borlaug die ons hoop en antwoorden kan geven.’

Wageningen University & Research is de enige Nederlandse universiteit die zich richt op gezond voedsel in een gezonde leefomgeving, daarmee invulling gevend aan de missie ‘to explore the potential of nature to improve the quality of life.’

Wageningen Youth Institute

Voorzitter Fresco werd in 2010 gevraagd als lid van de raad van adviseurs van de World Food Prize Foundation vanwege haar gebleken mondiaal leiderschap in het bevorderen van voedselveiligheid. In deze rol adviseert zijn de organisatie ten aanzien van haar missie voor innovatie en acties, in het bijzonder ten behoeve van het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, kwantiteit en beschikbaarheid van voeding voor iedereen.

Tijdens het World Food Prize International Borlaug Dialogue in 2017, kondigde Fresco aan middels het opzetten van de eerste World Food Prize Youth Institute in Europa, een nadrukkelijke stap te willen nemen in het uitdragen van Norman Borlaug’s visie teneinde de volgende generatie jonge leiders in voedselzekerheid en agrarische ontwikkeling te inspireren. De eerste bijeenkomst van het instituut werd gehouden tijdens het honderdjarige bestaan van Wageningen University en de Sustainable Development Goals – Towards Zero Hunger: Partnerships for Impact Conference in augustus 2018.

Sinds het ontstaan van het Wageningen Youth Institute in 2018 zijn meer dan 3.000 studenten in heel Europa betrokken bij projecten en activiteiten op het gebied van voedselveiligheid. Deze studenten generen innovatieve oplossingen voor de meest urgente uitdagingen waarmee wereldvoedselsystemen geconfronteerd worden.

Meer dan 150 studenten van 75 onderwijsinstellingen in Nederland, Kroatië, Tsjechië en Spanje namen deel aan het Wageningen Youth Institute, dat jaarlijks in maart wordt gehouden. Tijdens de bijeenkomsten gaan studenten en docenten in op de meest urgente uitdagingen voor voedselveiligheid samen met prijswinnaars van de World Food Prize, WUR docenten en onderzoekers en Nederlandse en internationale experts.

Bijzondere band met Dr. Borlaug

Een goed deel van deze veelbelovende jonge leiders sluiten ook aan bij het World Food Prize Global Youth Institute dat elk jaar in oktober in de Verenigde Staten gehouden wordt. Stinson: ‘Louise had een bijzondere band met Dr. Borlaug, en verdiend erkenning voor hetgeen zij en de universiteit hebben bewerkstelligd om Borlaug’s nalatenschap te vervullen, de World Food Prize te promoten en om de volgende generatie jonge agrarische vernieuwers en ondernemers te versterken en inspireren, een missie die Borlaug na aan het hart lag.’

‘Wageningen University & Research hebben gedurende het afgelopen decennium nauw samengewerkt ten behoeve van hun gezamenlijke visie op het bevorderen van innovatie en aansporen tot actie in de mondiale aanpak tegen honger’, zei Stinson. ‘Het is werkelijk bijzonder passend dat de Norman E. Borlaug Penning nu wordt uitgereikt aan deze topuniversiteit en aan voorzitter Louise Fresco.’

Eerdere onderscheidingen

De dr. Norman Borlaug Penning is in het verleden uitgereikt aan Koning Bhumibol Adulyadej van Thailand; de familie Sasakawa en hun Nippon Foundation in Japan; Kofi Annan voor zijn voorzitterschap van de Verenigde Naties; de Association of Public and Land-grant Universities in de Verenigde Staten; het International Center for Maize and Wheat Improvement in Mexico; Texas A & M University; de University of Minnesota, en, onlangs nog, aan Iowa State University. Meer informatie over de World Food Prize Borlaug Penning, alsmede beeldmateriaal, is te vinden op de website van de World Food Prize Foundation.