Priva start lokale voedselteelt bij wereldsteden via joint venture

Het Nederlandse bedrijf Priva heeft samen met 80 Acres Farms en de Engelse beursgenoteerde online-retailgigant Ocado Group een joint venture opgericht voor indoor farms; Infinite Acres. Doordat er in een indoor farm geen weersinvloeden van buitenaf zijn, kan er overal ter wereld voedsel geproduceerd worden.Zelfs in gebieden waar het klimaat niet geschikt is voor tuinbouw. Vooral voor de steeds groter wordende metropolen is het een uitkomst dat er dichtbij waar mensen wonen geteeld kan worden, aangezien het gebrek aan geschikte en betaalbare ruimte een groeiend probleem is. Daarnaast vermindert indoor farming een aantal grote milieuproblemen, doordat er minimaal water nodig is en water maximaal hergebruikt kan worden. Onnodig transport en voedselverspilling behoren tot het verleden.

De technologieën die hierbij worden toegepast zijn vrijwel allemaal ontwikkeld door Nederlandse bedrijven.

Infinite Acres

Technologiebedrijf Priva heeft de afgelopen jaren intensief geïnvesteerd in innovaties op het gebied van klimaat, water en energie voor indoor farming. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met 80 Acres Farms in Cincinnati, een toonaangevende Amerikaanse producent van versproduct in deze innovatieve indoor farming sector. Vanuit deze succesvolle samenwerking ontstond het plan om een onafhankelijk bedrijf op te richten voor het turnkey kunnen leveren van indoor farms.

Vandaag maakte Priva bekend dat het samen met 80 Acres Farms en de Engelse beursgenoteerde online-retailgigant Ocado Group (LSE: OCDO) een joint venture heeft opgericht voor indoor farms; Infinite Acres. Het is het eerste bedrijf dat op grote schaal en wereldwijd kant-en-klare indoor farming faciliteiten levert en zelfs de operatie ervan volledig uit handen kan nemen. Maximale opbrengst en kwaliteit, direct van ‘het land’ en binnen no time in de supermarkt. Infinite Acres heeft inmiddels de aandacht getrokken van diverse investeerders en tuinbouwondernemers, die brood zien in indoor farming en plannen hebben om wereldwijd bedrijven neer te zetten voor het telen van gewassen zoals sla, kruiden, tomaten en komkommers.

Priva heeft per vandaag alle activiteiten in de ontwikkeling en productie van turnkey oplossingen voor indoor farms overgedragen aan Infinite Acres en blijft aan het nieuwe bedrijf verbonden als primaire toeleverancier van technologie en services voor de procesautomatisering van de indoor farms.

“We zijn er trots op dat deze belangrijke ontwikkeling gebaseerd is op Nederlandse kennis van zowel de tuinbouw- als de gebouwautomatisering. Opnieuw blijkt dat Nederlandse technologie wereldwijd toonaangevend is,” zegt Meiny Prins, CEO van Priva. “Maar Infinite Acres kan het niet alleen. In de internationale tuinbouw zijn we al gewend om samen te werken en dat zie je terug in de manier waarop deze nieuwe onderneming gaat werken. Niet alleen met de oprichtende bedrijven, maar met iedereen die iets kan en wil toevoegen. Door bedrijven en technologieën samen te brengen kunnen we het verschil maken in een wereld die vraagt om integrale oplossingen voor de problematiek die de verstedelijking met zich meebrengt.”

Samenwerking met toonaangevende spelers

Priva benadrukt dat samenwerking tussen toonaangevende (technologie)spelers in deze nieuwe markt belangrijk is voor het creëren van schaalbaarheid en schaalgrootte. Dat is nodig om te kunnen voorzien in de vraag van deze gigantische groeimarkt. Het bedrijf heeft al voor de formele oprichting ervaring opgedaan in een aantal wereldwijde projecten met verschillende samenwerkingspartners, waaronder Signify en Logiqs.