De ontwikkeling van een vegan/vegetarisch kroepoek was een logische stap voor Inproba. Als organisatie die staat voor Eerlijk Oosters willen wij dat onze producten op een verantwoorde wijze geproduceerd worden. Met natuurlijke, duurzame grondstoffen en op een veilige manier. Door de introductie van onze Veggie Kroepoek zijn we een stapje dichter bij het voorkomen van overbevissing en beschadiging van het koraal in de Javazee.

Daarnaast is onze Veggie Kroepoek in hoge mate circulair. De verpakking is gemaakt van een eenvoudig recyclebare PP monolaminaat. Tevens worden de voedselrestanten en de bakolie van het productieproces verwerkt tot biogas, bio diesel en bio kerosine.

Naast de ambitie naar duurzaam wil Inproba geen concessies doen op smaak. Inproba ontwikkelde de allereerste 100% plantaardige kroepoek naturel zónder garnalen die net zo lekker smaakt als kroepoek naturel met garnalen. Heerlijk krokant, vol en aromatisch met de authentieke smaak van kroepoek die je gewend bent.

Inproba’s Veggie Kroepoek naturel is vanaf nu verkrijgbaar bij Sligro, Dekamarkt en Dirk.