Meer dan de helft van de Nederlanders (51%)* wil wel minder vlees eten, maar weinig mensen vinden het makkelijk die stap te maken (minder dan 20%). En waarom dat is? Eén op de drie consumenten geeft aan dat dit komt omdat dat er te weinig lekkere alternatieven zijn. Daarom heeft Burger King samen met De Vegetarische Slager meer dan 20 verrukkelijke veggieburgers gecreëerd die er net zo uitzien en smaken als echt vlees.

Om de ‘Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel’ te vieren lanceren Burger King en De Vegetarische Slager de Veggie Pack(t) link. Hiermee nodigen zij iedereen uit om een pact te sluiten: probeer de veggie versie van jouw favoriete vleesburger! Bij het sluiten van een pact maak je eenmalig kans op een unieke Veggie Pack, dit is een one-of-a-kind fanny pack perfect voor het festivalseizoen. Voorwaarden zijn van toepassing.

Burger King en De Vegetarische Slager lanceerden al in 2019 samen de eerste plantaardige Burger. Na de succesvolle introductie van veggie-versies van de iconische Plant-based Whopper, Long Chicken en Nuggets, introduceerden Burger King en De Vegetarische Slager in de afgelopen jaren nog veel meer veggieburgers en veggie menu-opties. Tegenwoordig zijn alle originele beefburgers bij Burger King Nederland verkrijgbaar in een veggie versie, zoals de Veggie X-tra Long Chili Cheese, de Double Cheeseburger XXL en de Big King XXL.

“De veggie producten bij Burger King zijn zo gemaakt dat ze eruitzien en net zo smaken als echt vlees. Onze veggie producten zijn bedoeld om onze gasten dezelfde geweldige Burger King-ervaring te geven waar ze ons van kennen en waar ze van houden. We willen dat al onze gasten kunnen genieten van authentieke Burger King-smaken en nodigen alle vleesliefhebbers, flexitariërs en burgerfanaten uit om op je eigen manier te genieten: Have it Your Way®”, zegt Carlos Zapata, CMO van Burger King EMEA. “Het uitbreiden van het plantaardige portfolio maakt deel uit van de Burger King Nederland-strategie waarmee we ons inzetten om onze gasten te voorzien van een verscheidenheid aan menu-opties zodat ze keuzes kunnen maken die passen bij hun individuele levensstijl.”

“Het begon in 2019 met de eerste iconische Plant-based Whopper, en daarom zijn we zo enthousiast over de meer dan 20 veggie burgers en menu-opties in 2023. Dat noemen we een echte Food Revolution. De uitbreiding van ons assortiment bij Burger King is geïnspireerd en gedreven door de wens van onze gasten die actief opzoek zijn naar meer vegetarische producten. We zijn blij en vereerd dat we samen met Burger King plantaardige patties hebben gecreëerd die laten zien dat je wél alles in één kan hebben, zonder ergens op te hoeven in te leveren.” aldus Hugo Verkuil, CEO van De Vegetarische Slager.

* Onderzoek in opdracht van Burger King en De Vegetarische Slager, onafhankelijk uitgevoerd onder 717 respondenten. De enquête werd online afgenomen en vond plaats in februari 2023 onder Nederlanders van 16 jaar en ouder.