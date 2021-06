Princes steunt Plastic Bank voor schonere oceanen

Princes, een van de grootste visconservenmerken in Nederland, maakt in aanloop naar Wereld Oceanen Dag op 8 juni bekend Plastic Bank te steunen in hun missie om plastic te verwijderen uit kustgebieden en zo oceaanvervuiling te voorkomen. Met het steunen van Plastic Bank verbreedt Princes haar duurzame activiteiten. De oceanen zijn een belangrijke bron voor de vis die we eten en door Princes wordt verkocht. Princes wil daarom zorgen voor een duurzaam beheer van de oceanen.

Plastic Bank stopt oceaanplastic en verbetert de levens in kwetsbare kustgemeenschappen. De organisatie bouwt ethische recycling-ecosystemen in kustgemeenschappen in landen als Haïti, Brazilië, Indonesië, de Filippijnen en Egypte. Het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en opnieuw verwerkt voor re-integratie in producten en verpakkingen als onderdeel van een gesloten supply-chain. Lokale inzamelaars ruilen hun plastic afval in voor een vergoeding waarmee ze in de basisbehoeften van het gezin kunnen voorzien, zoals boodschappen, brandstof om te koken, schoolgeld en een ziektekostenverzekering. Als partner van Plastic Bank draagt Princes bij aan de bestrijding van zowel de plasticvervuiling in de oceanen als de hoge armoedecijfers in ontwikkelingslanden.

Het doel van de samenwerking is te voorkomen dat zo’n 170 ton oceaanplastic in zee belandt. Consumenten worden in een campagne aangespoord mee te helpen dit doel te bereiken: voor elke twee verkochte blikjes Princes wordt het plastic gelijk aan een plastic fles voor eenmalig gebruik ingezameld in kustgebieden.

Menno Bax, Marketing Director Princes Europe: “We zijn enorm trots om Plastic Bank aan onze rij partners toe te mogen voegen. Princes wil zorgdragen voor onze oceanen en door samen te werken met Plastic Bank dragen wij direct bij aan het voorkomen van plastic in zee en het verbeteren van de levensstandaard van duizenden mensen. Deze samenwerking vormt daarbij een mooie aanvulling op onze bestaande duurzame initiatieven.”

David Katz, oprichter en CEO van Plastic Bank: “We zijn ontzettend enthousiast over onze samenwerking met Princes, een merk dat zich inzet voor duurzaam oceaanbeheer. Onze samenwerking biedt merken en consumenten een unieke kans om te voorkomen dat plastic de wereldzeeën binnenkomt en tegelijkertijd het leven van de mensen die het plastic inzamelen te verbeteren.”

Verbreding duurzame activiteiten

Met de nieuwe samenwerking met Plastic Bank verbreedt Princes haar duurzame activiteiten. Princes heeft een lange geschiedenis op het gebied van transparantie en verantwoorde visvangst. Zo verkoopt zij het grootste volume MSC-gecertificeerde vis in Nederland*. Ook heeft Princes als doelstelling om 100 procent verantwoord ingekochte tonijn aan te bieden tegen het einde van 2021. Daarbij heeft Princes eind vorig jaar met het digitale patform checkjevis.nl de visketen inzichtelijk gemaakt. Door middel van innovatieve blockchaintechnologie kunnen klanten zien welke reis een vis heeft afgelegd tot in de winkel.

Princes is onderdeel van Princes Group, dat een sterke focus heeft op duurzaamheid. Zo is Princes medeoprichter van het Sustainable Indian Ocean Tuna Initiative (SIOTI), een vijfjarenproject dat belangrijke kwesties rondom de tonijnvisserij aanpakt. Ook is Princes oprichtende partner van de International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) om de standaarden op het gebied van tonijnvisserij te verbeteren.

*Nielsen Food Open Market MAT P4, 2021