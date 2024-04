De Ocean Cleanup, het wereldwijde non-profit project, heeft een geverifieerd totaal van tien miljoen kilo (22 miljoen lbs.) afval verwijderd uit oceanen en rivieren over de hele wereld – ongeveer hetzelfde gewicht als de Eiffeltoren. Om de missie van het plasticvrij maken van de oceanen te voltooien, gebruikt The Ocean Cleanup een dubbele strategie: het schoonmaken van de Great Pacific Garbage Patch (GPGP) om het plastic te verwijderen dat al in de oceanen drijft en het stoppen van de stroom plastic uit de meest vervuilende rivieren ter wereld.

Door schoonmaakacties in de GPGP en in rivieren in acht landen heeft het cumulatieve totaal aan verwijderd afval nu de tien miljoen kilo overschreden. Deze mijlpaal toont de versnelling van de impact van The Ocean Cleanup en onderstreept de verbazingwekkende schaal van het plasticvervuilingsprobleem en de noodzaak van voortdurende steun en actie. Hoewel deze mijlpaal bemoedigend is voor de missie, is het slechts een startpunt: miljoenen tonnen plastic vervuilen nog steeds onze oceanen en The Ocean Cleanup is van plan om te blijven leren, verbeteren en innoveren om deze wereldwijde catastrofe op te lossen.

De aankondiging van vandaag, op Earth Day 2024, komt op het moment dat regeringen van over de hele wereld bij elkaar komen om verder te onderhandelen over een nieuw wettelijk bindend instrument om plasticvervuiling een halt toe te roepen tijdens INC4 in Ottawa, Canada. Vertegenwoordigers van The Ocean Cleanup zullen aanwezig zijn en de organisatie zal er bij beleidsmakers op aandringen om samen te werken aan een uitgebreid en ambitieus wereldwijd verdrag dat plastic aanpakt in alle stadia van zijn levenscyclus en in alle mariene milieus wereldwijd, ook in gebieden die buiten de nationale jurisdictie vallen.

Het is bemoedigend om te zien dat de behoefte aan herstel wordt weerspiegeld in de verschillende opties voor mogelijke verdragsbepalingen. Het is essentieel dat het uiteindelijke verdrag duidelijke doelstellingen bevat voor de sanering van de plasticvervuiling uit het verleden en voor de vermindering van de plasticemissies in rivieren.

Het aanpakken van plastic vervuiling vereist innovatieve en impactvolle oplossingen. Het verdrag zou daarom het innovatie ecosysteem moeten stimuleren door innovaties te stimuleren die maximaal gebruik maken van data, technologie en wetenschappelijke kennis – zoals de innovaties ontworpen en ingezet door The Ocean Cleanup.

Na vele moeilijke jaren van vallen en opstaan is het verbazingwekkend om te zien dat ons werk vruchten begint af te werpen – en ik ben trots op het team dat ons zover heeft gebracht’ , zegt Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup. Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, vervullen onze recente successen ons met hernieuwd vertrouwen dat de oceanen schoongemaakt kunnen worden.’

The Ocean Cleanup werd opgericht in 2013 en ving zijn eerste plastic in 2019, waarbij de eerste bevestigde vangst in het GPGP kort na de inzet van Interceptor 001 in Jakarta, Indonesië kwam. Na het overschrijden van de grens van één miljoen kilo verwijderd afval begin 2022, is het non-profit project sindsdien verder gegaan met de derde iteratie van de GPGP schoonmaakoplossing, bekend als Systeem 03, en een netwerk van Interceptors die momenteel rivieren in acht landen bestrijken, met meer implementaties gepland voor 2024.