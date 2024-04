De cosmetica-industrie produceert jaarlijks ongeveer 120 miljard verpakkingen, waarvan het grootste deel uit plastic bestaat. Hiermee is deze branche een van de belangrijkste plasticvervuilers (1). Lush streeft voortdurend naar innovatie op het gebied van verpakkingen. Daarom heeft het bedrijf een nieuwe stap gezet in haar missie: ‘leaving the world Lusher than we found it’. Met het nieuwe Prevented Ocean Plastic™-programma zet het merk een belangrijke stap in het verminderen van plasticvervuiling en het beschermen van onze oceanen.

In een groot aantal landen waar Lush zit, gebruikte het bedrijf al 100% gecertificeerd gerecycled PET-plastic voor haar doorzichtige flesjes (exclusief doppen en labels). De overgang naar Prevented Ocean Plastic™ is een veelbelovende volgende stap. In samenwerking met leverancier Spectra Packaging heeft Lush in drie productielocaties in Europa Prevented Ocean Plastic™ geïntroduceerd voor haar flessen in de formaten 100ml, 250ml en 500ml. Deze Lush-fabrieken bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, Kroatië en Duitsland, waarvan de laatste producten levert aan de Nederlandse en Belgische markt.

Met elk flesje dat een klant mee naar huis neemt draagt deze bij aan de bescherming van mariene ecosystemen en kustgemeenschappen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de plasticvervuiling in oceanen.

Wat is Prevented Ocean Plastic™?

Prevented Ocean Plastic™ (POP™) is plastic dat is verzameld binnen 50 kilometer van een kustlijn of grote waterweg en anders in oceanen of rivieren terecht zou zijn gekomen. Het plastic dat Lush gebruikt voor haar doorzichtige flesjes komt uit Indonesië, waar men worstelt met afvalbeheer en recycling. Door het groeiende toerisme en een toenemende bevolking worden fauna en ecosystemen steeds meer door plasticvervuiling bedreigd.

80% van het plastic dat onze oceanen vervuilt is afkomstig van het land. Zodra dit plastic in onze oceanen terechtkomt, breekt het af tot steeds kleinere deeltjes die nooit meer verdwijnen. Verpakkingen gemaakt van POP™ helpen beschadiging van zeeleven en ecosystemen te voorkomen.

Hoe wordt van POP™ nieuwe Lush-flesjes gemaakt?

Het POP™-inzamelcentrum ontvangt verzamelde plastic flessen uit risicogebieden. De mensen die deze flessen verzamelen worden per gewicht betaald. Voor de schone, gesorteerde plastics krijgen ze een hogere prijs dan het standaardmarkttarief. De plastic flessen worden geperst en op transport gezet naar recyclingbedrijven waar de flessen worden schoongemaakt en verwerkt tot korrels. Deze gaan vervolgens naar fabrikanten van plastic flessen in Slovenië en het Verenigd Koninkrijk die er doorzichtige, gerecyclede plastic Lush-flesjes van hoge kwaliteit maken.

“Het Prevented Ocean Plastic™-programma is heel belangrijk voor Spectra Packaging. Het biedt een proactieve oplossing voor de bestrijding van plasticvervuiling in de oceanen. Daarnaast genereert het tastbare sociaaleconomische voordelen voor gemeenschappen in risicogebieden die het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van plasticvervuiling. Net als Lush wil Spectra Packaging voor een positieve verandering zorgen. Een samenwerking met een vooruitstrevende partner als Lush laat zien dat dergelijke partnerschappen daadwerkelijk een positieve impact kunnen hebben.” – Jonathan Powell, Sales Director, Spectra Packaging

“Het is mooi om te zien hoeveel impact Prevented Ocean Plastic™-programma heeft gehad op gemeenschappen in gebieden waar plasticvervuiling een groot probleem is. Met dit programma helpen we voorkomen dat tonnen plastic in de oceanen belanden. Zo dragen wij ons steentje bij aan een beter milieu. Daarnaast maken we onze toeleveringsketen nog transparanter, iets wat perfect aansluit bij onze missie om de wereld beter achter te laten dan we deze aantroffen. Het was een eer om met zo’n toegewijde en inspirerende groep mensen te werken die zich zo inzetten voor mens en milieu.” – Karolina Michalska, Creative Buying, Lush

Lush probeert niet alleen met het POP™-programma oceaanvervuiling te bestrijden: met de Bring It Back-regeling kunnen klanten in 17 markten namelijk hun lege Lush-verpakkingen inleveren en opnieuw laten recyclen. Sinds de introductie van Bring It Back in 2021 zijn er maar liefst 2,27 miljoen Lush-verpakkingen ingeleverd. Hiermee is voorkomen dat het eindigt als plastic afval, met een geschat gewicht van 55,5 ton (het gewicht van 63 ijsberen).

De lege Lush-verpakkingen gaan naar de Lush Green Hub in het Verenigd Koninkrijk waar ze worden gerecycled. De Green Hub is hét voorbeeld van Lush’ betrokkenheid en investering voor het vinden van oplossingen voor materialen die anders als afval worden gezien. Met zes kernteams in de Green Hub werkt Lush aan het creëren van een circulaire economie en een closed loop-systeem voor verpakkingen en afvalwater en het bedenken van oplossingen om materialen uit het hele bedrijf te hergebruiken, herbestemmen, repareren of recyclen.

Waarom worden ontwikkelingslanden zo getroffen door plasticvervuiling?

Door de lagere levensstandaarden gebruiken mensen in afgelegen, armere gemeenschappen meer single-use plastics. Maar een effectieve verwerking van plasticafval wordt belemmerd door lastige geografische barrières en een gebrek aan goede afvalinzameling. Tegelijkertijd exporteren ontwikkelde landen (die per hoofd van de bevolking meer plasticafval produceren) hun recyclebare materialen naar ontwikkelingslanden. Deze beschikken zoals gezegd niet over de effectieve afvalbeheersystemen die hiervoor nodig zijn. Dit alles betekent dat achtergestelde gemeenschappen worden belast met het beschermen van onze oceanen tegen plasticvervuiling.

Het POP™-programma biedt een preventieve, holistische oplossing

Het programma zorgt voor een effectieve infrastructuur voor afvalbeheer en biedt lokale bewoners een betrouwbare inkomstenbron met goede werkomstandigheden. Ook zorgt het ervoor dat markten wereldwijd gebruik kunnen maken van gecertificeerd en traceerbaar plastic van topkwaliteit, terwijl onze oceanen worden schoongemaakt.

Net als Lush hanteert het POP™-programma strenge normen, opgesteld en ondersteund door het Ethical Trading Initiative. Dit is een toonaangevende alliantie van bedrijven, vakbonden en ngo’s die de rechten van werknemers over de hele wereld bevorderen. Het POP™-programma heeft gezorgd voor een zeer transparante toeleveringsketen van gerecycled plastic: van de gemeenschappen waar het wordt ingezameld tot aan de sorteer- en recyclingbedrijven waar het wordt verwerkt. Door het programma wordt voorkomen dat elke maand 1000 ton plastic in de oceaan terechtkomt.

Verpakkingsvrije innovaties

Lush neemt niet alleen haar verantwoordelijkheid voor de verpakkingen die het produceert: zo besteedt het bedrijf ook veel tijd en aandacht aan innovatieve producten zonder verpakkingen die Lush ‘naakt’ noemt. Lush-medeoprichter Mo Constantine is de uitvinder van allerlei verpakkingsvrije producten die je tegenwoordig bij verschillende merken tegenkomt, zoals de shampoo bar in 1988, de bath bomb in 1989 en de bubble bar in 1995. In 2023 maakte Lush wereldwijd 2.712.842 naakte producten, waarmee de toepassing van 8.138.526 plastic flessen werd voorkomen.