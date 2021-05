Primeur: CO2 neutraal, boomvrij kopieer – en printpapier van plantresten

PaperWise introduceert ongebleekt CO2 neutraal kopieer en printpapier gemaakt van plantresten; stengels en bladeren die overblijven van de landbouw. Daarmee is PaperWise kopieerpapier 100% boomvrij. Het voordeel van deze papierinnovatie is de extreem lage milieu-impact en maximale bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Waarom printpapier van plantenresten uit de landbouw?

“Het is maar kopieerpapier”, zou je kunnen denken. En dat is ook zo. Juist omdat het zo’n normaal, veelgebruikt product is, sta je er vaak niet bij stil welke impact je kunt realiseren door te kiezen voor een milieuvriendelijke variant. Printpapier wordt voornamelijk gebruikt om informatie snel en prettig te lezen en desgewenst om aantekeningen te maken. Iedereen gebruikt het, thuis en /of op het werk, en dat is juist waarom kopieer- en printpapier zoveel impact op het milieu heeft. Het meeste kopieerpapier wordt gemaakt van bomen met groeitijden tussen de 15 tot 80 jaar. Vele jaren zijn er dus nodig om bomen te laten groeien alvorens ze te kappen, terwijl de gebruiksduur van printpapier relatief extreem kort is. Bij PaperWise tonen we aan dat dat anders kan. PaperWise Natural Copy & Printing A4 72 gram papier, volledig gemaakt van plantresten uit de landbouw, biedt de oplossing voor mensen en bedrijven die op zoek zijn naar het meest milieuvriendelijke en duurzame kopieer- en printpapier.

De milieu-impact van kopieer- en printpapier

In Europa gebruiken we jaarlijks 75 miljoen ton papier en karton. 55% hiervan is gerecycled en de overige 45% wordt gemaakt van bomen (Bron: CEPI). Schrik niet, maar daarvoor kappen we 265 miljoen bomen op jaarbasis! Het bosbouwgebied dat hiervoor nodig is heeft een oppervlakte nodig groter dan het Verenigd Koninkrijk of 6 x de oppervlakte van Nederland. Het wereldwijde verbruik van papier en karton is vier keer zoveel (Bron: CEPI). Tel daarbij op dat de wereldbevolking nog steeds groeit en daarmee ook het papierverbruik, dan snapt iedereen dat landgebruik voor bosbouw voor de papiersector een grote bedreiging vormt en niet toekomstbestendig is.

Circulair print- en kopieerpapier

Waarom worden plantresten (stengels en bladeren) die overblijven na de oogst van landbouwgewassen verbrand en niet hergebruikt als grondstof voor kopieer- en printpapier? Wat kunnen we verbeteren aan het bestaande kopieer- en printpapier? Vragen die wij ons hebben gesteld. PaperWise is sinds onze lancering in 2015 volledig gefocust op de circulaire economie. We willen maximaal bijdragen aan zoveel mogelijk SDG’s. Zo is het idee geboren om een nieuwe generatie kopieerpapier te ontwikkelen met de laagste milieu-impact en een voedingsbodem te creëren voor meer welvaart in ontwikkelingslanden. PaperWise heeft er bewust voor gekozen om plantresten uit de landbouw in te zetten voor alle papiersoorten. Hiermee kunnen we bijdragen aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Meervoudige waarde uit afval

Plantresten uit de landbouw creëren extra inkomen voor arme boeren. Hierdoor stijgt hun welvaart, neemt voedselzekerheid toe, wordt medische zorg en educatie betaalbaar. Financiële ongelijkheid neemt af en het legt een basis voor veilige en duurzame gemeenschappen.