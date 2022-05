Lexx contacts is een nieuw lenzenmerk in Nederland dat zachte daglenzen online verkoopt. Met extreem dunne lenzen en een duurzame ambitie gaat Lexx contacts het verschil maken.

Iedereen kent wel iemand die lenzen draagt. Contactlenzen. Vraag je van welk merk ze zijn, dan krijg je maar zelden een concreet antwoord. Laat staan dat mensen weten wat ze voor hun lenzen betalen of hoe ze verpakt worden. De brandvalue is vaak laag.

De oprichter van Lexx contacts, of Lexx lenzen, Wouter van Voorst tot Voorst ziet kansen. Afgelopen week heeft hij zijn eerste order naar het postkantoor gebracht. “Ieder bedrijf start met een eerste order. Zoals bijvoorbeeld Just Eat van Jitse Groen, hij bracht ook de eerste maaltijden zelf rond.”

De ambities zijn groot dat is wel duidelijk. Wanneer je schaal bereikt kan je namelijk ook impact maken. En dat is het doel. Met een zorgvuldig selectieproces heeft Lexx contacts een gerenommeerde leverancier gevonden die premium daglenzen produceert in een blisterverpakking die 80% minder plactics en 70% minder water gebruikt dan gemiddeld in de markt. Ook over de doosjes (Trial Set), sleeves en verzenddozen is nagedacht. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt van Paperwise karton. Karton dat volledig CO2 neutraal geproduceerd wordt van landbouwafval, ook wel agrarisch restmateriaal.

Ook heeft de klant zelf de keuze om extra impact te maken. Door een partnership met South Pole biedt Lexx haar klanten de mogelijkheid om hun bestelling CO2 Neutraal te maken. Met een kleine optionele extra bijdrage in de check-out kan je een gecertificeerd klimaatproject steunen.

Lexx lenzen kan je testen door een 10 daagse Trial Set te bestellen. Je kiest er vervolgens zelf voor of je een abonnement aan gaat of toch liever de lenzen per keer los koopt. De flexibele abonnementen zijn ingericht als service en altijd te stoppen of pauzeren.

Met een sterk product, een fris ogende website en bijbehorende verpakkingen maakt Lexx contactlenzen aantrekkelijk. Precies de belofte waar zoveel millenials voor vallen.