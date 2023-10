Vandaag kondigt Happy Times Magazine met trots aan dat het vanaf nu beschikbaar is voor pre-order op haar website. Happy Times Magazine is niet zomaar een tijdschrift; het is een beweging, een belofte om duurzaamheid te omarmen als een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Elk kwartaal verschijnt HTM, samengesteld door een nationaal netwerk van toegewijde veranderaars, duurzaamheidsstrijders en schrijvers.

“Bij Happy Times Magazine geloven we dat duurzaamheid de norm zou moeten zijn, niet de uitzondering”, zegt Maartje Bregman, de oprichter van HTM. “Voor ons is duurzaamheid niet slechts een bonus of een marketingtool, maar een essentiële voorwaarde voor het leven. We willen niet dat je je schuldig voelt over je ecologische voetafdruk; we willen je helpen deze te verkleinen en je positieve impact op de wereld te vergroten.”

Onze eerste editie, die in december in de winkels ligt, markeert het begin van deze duurzame revolutie. Deze kick-off van ons fysieke tijdschrift belooft inspirerende verhalen, optimistische klimaat narratieven en praktische tips om jouw eigen duurzame reis te beginnen. Waarbij je verder kijkt dan alleen je eigen voetafdruk verkleinen, het gaat juist over het uitspreken en impact maken op de werkvloer, in de politiek en door je stem in te zetten voor goed. Je kunt nu het decembernummer pre-orderen voor slechts €6,95 en dan heb je hem straks als eerste in huis. Middels de pre-order help je ons ook om onze impact op het milieu te minimaliseren door te weten hoeveel exemplaren we moeten produceren.

No trees were harmed in the making of this magazine!

De papierindustrie heeft een groen imago, maar is zeker niet een heilig boontje. We wilden meer doen dan alleen plasticvrij zijn. Onze tijdschriften zijn gemaakt van Paperwise papier. De natuur kent geen afval, dat is de inspiratie waaruit PaperWise is ontstaan. Het wordt gemaakt van landbouwafval: de stengels en bladeren die overblijven na de oogst. De impact op het milieu is hierdoor 47% lager ten opzichte van FSC-papier. Het papier wordt geproduceerd in fabrieken in India en Zuid-Amerika die van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. Er wordt geïnvesteerd in scholing, infrastructuur en gezondheidszorg. PaperWise neemt ketenverantwoordelijkheid zeer serieus en ziet erop toe dat de productie minimaal volgens de internationale MVO-richtlijnen gaat.We zijn continu aan het kijken hoe we nog duurzamer kunnen. Zo gaat naar alle waarschijnlijkheid de volgende editie gemaakt worden van gemaaid gras uit de berm van Nederlandse snelwegen.

“Duurzaamheid kan op veel verschillende manieren bestaan; het hoeft niet perfect te zijn, maar het moet wel oprecht zijn,” vervolgt Bregman. “Bijdragen aan een duurzame samenleving zou niet de vraag ‘of’ moeten zijn, maar ‘hoe’. En dat is precies wat we bij Happy Times Magazine willen verkennen en met jou willen delen.”

Dus, sluit je aan bij ons in deze beweging naar een duurzamere wereld. Bezoek onze website en pre-order jouw exemplaar van Happy Times Magazine vandaag nog. Samen kunnen we de norm herdefiniëren en een positieve verandering teweegbrengen.