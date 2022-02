De Amsterdamse food scale-up voor duurzame vis, Fish Tales, mede opgericht door seafoodchef, kookboekschrijver en visexpert Bart van Olphen, komt als allereerste in Nederland met tonijnsalades in de supermarkt die niet alleen overheerlijk zijn, maar waarbij het product ook Fair Trade gecertificeerd is en de tonijn duurzaam gevangen en verwerkt. De Fish Tales tonijnsalades zijn er in twee varianten, een overheerlijke ‘gewone’ en een spicy salade geïnspireerd op het populaire Mas-Uni recept uit de Malediven. Met deze nieuwe salades til je je lunch of borrelmoment naar next level. Maar nog belangrijker, niet eerder kreeg je de garantie dat er geen (mensen)rechten zijn geschonden bij het vangen en verwerken van de tonijn in deze salades die hengel- én duurzaam is gevangen.

Op de pizza, op een sandwich of in een wrap: bliktonijn is niet alleen wereldwijd maar ook in Nederland één van de meest populaire visproducten. We consumeren het maar wat graag, net als tonijnsalade. Een goed recept voor die salade kun je al met één click op het wereldwijde web vinden en anders is er altijd nog een kookboek in je keukenkast waaruit je inspiratie kunt halen. Maar think twice, want verreweg meeste tonijn in blik is van niet duurzame afkomst. Omdat tonijn veel gebruikt wordt in salade voelde Fish Tales de noodzaak ook daar een slag te maken. Zowel de gewone tonijnsalade van als de spicy variant bevat 50% duurzame, hengel skipjack gevangen tonijn. De salades zijn ambachtelijk bereid met lekkere, grove stukken tonijn, stevig en volvet van smaak. Fish Tales gebruikt een mayo die geen zoetje nalaat, waardoor de salades fris en smakelijk overkomen. De spicy variant, volgens het recept van de traditionele Mas Uni tonijnsalade uit de Malediven is door het gebruik van kokos, limoen en verse curryblaadjes een salade met een echte bite. Een feestje dus, in een warm pitabroodje bij de lunch of op een toastje bij de borrel.

Product met een gezicht

Fish Tales levert met de nieuwe verse salades opnieuw een product met een gezicht af. Oprichter, chef en visexpert Bart van Olphen: “Als we weten waar ons voedsel vandaan komt, gaan we vanzelf bewustere keuzes maken. Daarom geeft Fish Tales vissers een verhaal, een gezicht.” Op de verpakking van deze nieuwe koelverse salades staat waar de vis vandaan komt en welke lokale vissersgemeenschap de tonijn heeft gevangen. Je kunt met één klik de QR-code op de verpakking scannen waarna je te weten komt dat de tonijn afkomstig is van een kleinschalige visserij in Bitung, Indonesië. Bitung is de belangrijkste havenstad van de provincie Noord-Celebes, in de Celebeszee. De tonijnvissers daar, vissen met een hengel. Een voor een, vis voor vis. Door tonijn met een hengel te vangen, wordt de bijvangst van andere vissoorten vrijwel uitgesloten en wordt overbevissing tegengegaan. Deze methode wordt internationaal als meest duurzaam erkend, ook door Greenpeace. Daarnaast biedt het een lange termijnoplossing voor lokale werkgelegenheid.

Fish Tales Foundation

Met steun van de Fish Tales Foundation, een stichting die is opgericht om via visserijverduurzaming en consumentenbewustzijn het wereldwijde aanbod van duurzame vis te vergroten, heeft de tonijnvisserij in Bitung de afgelopen jaren hard gewerkt aan het behalen van de Fair Trade MSC certificering. Bart van Olphen: “Zo’n proces vergt een groot commitment van alle betrokken partijen, maar het resultaat is fantastisch. Er kan nu worden gegarandeerd dat er geen slechte en gevaarlijke arbeidsomstandigheden voorkomen bij deze tonijnvisserij en verwerkingsfabriek. Het is daarmee voor alle liefhebbers van tonijnsalade een stuk makkelijker geworden om een verantwoorde keuze te maken.”