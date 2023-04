Na jaren van onderzoek en ontwikkeling is het gelukt. Alf Knutsen, een zalmkweker van het kleine eiland ‘Indre Kvarøy’, in Noord-Noorwegen, heeft dé oplossing gevonden voor het duurzaam kweken van zalm. Voor het eerst in de geschiedenis is er een “vis-in vis-uit” ratio van minder dan 0,5. Met andere woorden, er komt twee keer zoveel vis uit dan dat erin gaat. Zonder dat het ook maar enigszins ten koste gaat van de kwaliteit en smaak. Dé kweekvis voor de toekomst! Alf Knutsen en duurzame vis-expert Bart van Olphen hebben de handen ineen geslagen om deze zalm zo breed mogelijk beschikbaar te maken voor de Nederlandse consument.

Indre Kvarøy

Op Indre Kvarøy, een piepklein en afgelegen eiland onder de poolcirkel met slechts 85 inwoners, wordt al sinds 1976 gewerkt aan het verduurzamen van kweekzalm. Hier heeft pionier Alf Knutsen samen met deskundigen een unieke samenstelling van visvoer ontwikkeld, waarbij slechts nog een klein onderdeel van het voer ‘wilde vis’ bevat. Alf: ‘Als zoon van een visser heb ik geleerd dat we goed voor de oceaan moeten zorgen.’ Deze visie en de baanbrekende innovaties zijn de redenen dat Bart van Olphen besloot om met Alf en Kvarøy in zee te gaan. Bart: ‘Ik geloofde nooit in kweekzalm. Waarom zou je meer vis in een vis stoppen dan dat je eruit krijgt? Dat is toch niet logisch? Maar dit is baanbrekend. Ik ben fan!’

Vis-in vis-uit ratio

Voor het kweken van zalm is voer nodig waarbij wilde vis een onderdeel is van dit visvoer. Wilde vis vangen om te voeren aan kweekvis kan extreem inefficiënt zijn: er gaat meer vis in dan dat eruit komt. Op Kvarøy hebben ze de oplossing gevonden. Op dit eiland gebruiken ze nog maar 480 gram wilde vis om tot een kilo kweekzalm te komen. Revolutionair.

Bovendien gebruikt Kvarøy Arctic (de officiële naam van de kwekerij) geen antibiotica, hormonen of chemicaliën bij het kweken van zalm. Daarbij heeft deze zalm tot 50 procent meer ruimte dan de standaard en leeft in schoon, helder en ijskoud water. De netten van Kvarøy Arctic zijn kopervrij, zodat er geen schadelijke koperdeeltjes in het ecosysteem terechtkomen.

Bart: ‘De zalm van Kvarøy is niet alleen duurzaam, maar is ook nog eens ontzettend smaakvol. Het is indrukwekkend hoe de revolutionaire kweekmethode geen afbreuk doet aan de kwaliteit en smaak van de zalm.’

Nu verkrijgbaar

Alf Knutsen namens Kvarøy Artic en Bart van Olphen namens Fish Tales, zijn een samenwerking aangegaan om deze unieke zalm zo breed mogelijk beschikbaar te maken voor de Nederlandse consument. ‘Het kweken van sommige vissoorten is een goed alternatief voor wilde vis, mits dit duurzaam gebeurt. Veel kwekerijen laten een grote voetafdruk achter in de oceanen. Kvarøy is het voorbeeld voor de toekomst in het écht duurzaam en verantwoord kweken van zalm, zonder de natuur te schaden. Zo maken we met onze producten niet alleen het verschil in wild gevangen vis, maar ook op het gebied van de lekkerste kweekvis,’ vertelt Bart.

Alf Knutsen en Bart van Olphen