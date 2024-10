Op de Trade Fair Aalsmeer (5-7 november a.s.) zal Porta Nova haar meest groene roos introduceren, de Red Naomi Futura. Deze heeft op basis van de nieuwe Europese meetmethode FloriPEFCR de laagste carbon footprint van alle op de Nederlandse markt verkrijgbare rozen, namelijk 56 gram CO2 per steel. Hiermee is de Porta Nova Futura carbon footprint per roos bijna 10 keer lager dan alleen al het vliegen met een 80 cm roos uit Ecuador naar Europa. De groene Red Naomi Futura is te bewonderen in stand 6.2.

“Wij zijn ontzettend trots op dit resultaat,” stelt Stefan van Vuuren, eigenaar van Porta Nova. “Wij zien het als erkenning van onze inspanningen en investeringen de afgelopen jaren. Porta Nova heeft al lang geleden gekozen voor duurzaamheidsmaatregelen zoals warmte- en koudeopslag, LED en een gesloten watersysteem. Doordat we nu ook de mogelijkheid hebben om over te kunnen schakelen op 100% duurzame elektriciteit bereiken we die ultra-lage carbon footprint. Dit sluit naadloos aan bij onze missie; de beste rozen ter wereld telen, met een minimale impact,” geeft Stefan aan.

Groenste scenario met 100% windenergie

Dit is Porta Nova’s groenste scenario, gebaseerd op 2023 metingen en uitgaand van 100% windenergie. De footprint van 56 gram CO2 per steel is gemeten door Greenhouse Sustainability. De komende maanden zullen stappen genomen om tot certificering te komen en ook zal het model samen met de kennisinstituten verder gefinetuned worden.

Stefan van Vuuren doet tot slot een oproep: “Welke ketenpartners zijn bereid om mee te doen? Wie wil samen met ons de markt laten zien dat met een minieme meerprijs een ultra-lage carbon footprint gewoon mogelijk is?”

FloriPEFCR als standaardmethode

Binnen de EU is FloriPEFCR sinds 14 februari de officiële meetmethode geworden. Dit zorgt ervoor dat de milieu-impact in de sierteeltsector vergelijkbaar en transparant wordt en dat valse milieuclaims voorkomen kunnen worden. FloriPEFCR is ontwikkeld door Wageningen UR en het Technical Secretariat met daarin sectorpartijen als FSI en Royal FloraHolland. In de afgelopen zes maanden zijn de eerste footprint tools geüpdatet naar de definitieve FSI compliant FloriPEFCR. Porta Nova heeft alle berekeningen intern uitgevoerd met de Flori Footprint Tool van Greenhouse Sustainability.

Verplicht vanuit CSRD

Grote klanten en sectorpartijen zijn al verplicht om hun CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rapportages te maken. Daarin staat beschreven wat de organisatie doet om de duurzaamheid te verbeteren. Voor handelspartijen zijn dergelijke berekeningen essentieel.