DKV Mobility, het Europese B2B-platform voor betaaloplossingen onderweg, introduceert de DKV Mobility Carbon Monitor. Met deze innovatieve oplossing kunnen bedrijven betrouwbaar en eenvoudig de emissies van hun wagenpark documenteren en analyseren, zoals voorgeschreven door de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Onder deze EU-richtlijn zijn steeds meer bedrijven verplicht om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu, inclusief een gedetailleerde opgave van hun CO2e1-footprint.

Gedetailleerde CO2e-rapportage

De DKV Mobility Carbon Monitor biedt onder andere een CO2e-jaarbalans met gedetailleerde emissiegegevens per vloot en een methodiekrapportage die de onderliggende gegevens en berekeningsmethoden verduidelijkt. Bedrijven kunnen deze rapportage gebruiken om te voldoen aan de meldingsplicht richting hun accountant. Fleet- en duurzaamheidsmanagers hebben toegang tot gedetailleerde informatie over de CO2-emissies per land en per afzonderlijke tank- of laadtransactie, die zij ook kunnen exporteren. Dit is vooral relevant voor internationaal opererende bedrijven. De emissieregistratie van de DKV Mobility Carbon Monitor voldoet aan de CSRD-voorschriften en volgt de ‘Well-to-Wheel’-benadering, waarbij de volledige brandstofketen wordt meegenomen – van de winning van grondstoffen tot het daadwerkelijke gebruik van de brandstof in het voertuig.

Ook al valt een kleinere onderneming nu nog niet onder de nieuwe rapportageplicht, het kan zijn dat zakelijke relaties, bijvoorbeeld bij de aankoop van goederen of diensten, eerst informatie over emissies willen ontvangen. Dit komt doordat een onderneming die wel onder de CSRD-wetgeving valt, verplicht is om haar CO2-emissies binnen de waardeketen te rapporteren volgens strikt gedefinieerde EU-normen (ESRS).

“Of het nu gaat om een grote of kleine onderneming: de almaar strengere eisen voor duurzaamheidsrapportage betekenen een steeds grotere uitdaging voor veel bedrijven omdat ze de benodigde hulpmiddelen voor betrouwbare opgave van hun vlootemissies niet in huis hebben”, zegt Markus Präßl, Managing Director Sales & Customer Success bij DKV Mobility. “Ondernemingen met betrouwbare emissiedata van hun wagenpark zullen de komende jaren een beslissende concurrentievoorsprong hebben. Met de DKV Mobility Carbon Monitor bieden we de klant een praktische emissierapportagetool waarmee ze een voortrekkersrol kunnen innemen.”

[1] CO2-equivalent: Maateenheid voor het kwantificeren en vergelijken van de effecten van uiteenlopende broeikasgassen op klimaatverandering. CO2 brengt verschillende broeikasgassen onder één noemer op basis van hun respectievelijke bijdrage aan het broeikaseffect ten opzichte van kooldioxide (CO2).