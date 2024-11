Met trots kondigt Oceandiva aan dat haar nieuwste, volledig elektrisch aangedreven schip, de Oceandiva Nova, is genomineerd voor de Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP), de meest toonaangevende duurzaamheidsprijs van Duitsland. Deze nominatie volgt kort op het behalen van het prestigieuze Platinum label van de Green Award – de hoogste certificering voor rederijen die zich inzetten voor milieubescherming, veiligheid en kwaliteit. Hiermee bevestigt Oceandiva opnieuw haar leidende positie op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Edwin Petersen, CEO, en Mandy Berding, Managing Director van Oceandiva, benadrukken het belang van deze erkenning: “De Deutsche Nachhaltigkeitspreis behoort tot de meest gerespecteerde duurzaamheidsprijzen in Europa. Onze Oceandiva Nova zet een nieuwe standaard voor duurzame, drijvende evenementenlocaties. De naam ‘Nova’ symboliseert innovatie en milieubewustzijn, en onderstreept onze toewijding aan het herdefiniëren van de toekomst van evenementen op een verantwoorde manier.”

Maximale beleving, minimale milieu-impact

De Oceandiva Nova biedt een ongeëvenaarde combinatie van duurzaamheid en exclusiviteit voor evenementen. Dit volledig elektrisch aangedreven schip is niet alleen een milieuvriendelijke keuze, maar vormt ook een luxueus en modern decor voor uiteenlopende evenementen, waaronder productlanceringen, gala’s, conferenties en zakelijke diners. De geavanceerde technologieën aan boord, zoals het PureBlue INNOPACK++-waterzuiveringssysteem en het krachtige 2,2 megawatt batterijsysteem, stellen klanten in staat om evenementen te organiseren met een minimale ecologische voetafdruk en maximale impact op hun gasten.

Een nieuwe standaard voor de evenementenindustrie

De nominatie voor de Deutsche Nachhaltigkeitspreis onderstreept Oceandiva’s rol als koploper in duurzame innovaties. De Oceandiva Nova, de nieuwste ster aan de horizon van milieubewuste evenementenlocaties, biedt niet alleen hoogwaardige technologie en veelzijdige mogelijkheden, maar zet ook een nieuwe norm voor de toekomst van de evenementensector. Dit schip bewijst dat beleving en verantwoordelijkheid perfect samengaan, en biedt klanten de kans om onvergetelijke evenementen te creëren in hun favoriete stad.

Over de Deutsche Nachhaltigkeitspreis

De Deutsche Nachhaltigkeitspreis, georganiseerd door de Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in samenwerking met de Duitse overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, erkent en viert de inspanningen van bedrijven, steden en onderzoeksteams die pioniers zijn op het gebied van duurzaamheid. De jaarlijkse uitreiking van de Deutsche Nachhaltigkeitspreis trekt veel aandacht en wordt bijgewoond door prominente figuren uit de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven. Voor de genomineerden biedt het niet alleen een platform om hun duurzame initiatieven in de schijnwerpers te zetten, maar ook om waardevolle samenwerkingen te versterken en nieuwe mogelijkheden te verkennen voor verdere duurzame groei.

Over Oceandiva

Oceandiva werd opgericht in 2003. Het bedrijf, dat is gevestigd in Amsterdam, is actief in Nederland, Duitsland en België en werkt voornamelijk samen met evenementenbureaus, congressen, destination management companies (DMC’s) en zakelijke klanten waaronder KLM, Randstad, Porsche, Dior en Google. Oceandiva is onderdeel van de UNITED WATERWAYS-groep uit Basel; de marktleider in Europa op het gebied van passagiersschepen.

Als toonaangevende Europese organisator van evenementenschepen, biedt Oceandiva haar klanten de perfecte locatie op het water, waarbij de energie van de stad wordt verbonden met de vrijheid van het water. Oceandiva richt zich op duurzaamheid, creativiteit en innovatie. De drie multi-level schepen, die volledig op maat kunnen worden ingericht, bieden de mogelijkheid om een ‘World Apart’ te creëren, waar maximaal aandacht wordt gegeven aan de boodschap, gecombineerd met de magie van het water en de energie van de stad.

Oceandiva beschikt over drie schepen: de Oceandiva Original, de Oceandiva Futura en de Oceandiva Nova. Deze schepen kunnen aanmeren op diverse locaties in Nederland, Duitsland en België, en bieden een unieke setting voor congressen, diners, zakelijke evenementen en roadshows. Met een capaciteit van 100 tot maximaal 1500 gasten zijn de schepen inzetbaar voor evenementen in steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf, Antwerpen, Keulen en Brussel.