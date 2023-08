Neste, LyondellBasell, Biofibre en Naftex hebben een waardeketen gecreëerd om biobased polymeren te combineren met natuurlijke vezels voor de productie van bouwmaterialen. De combinatie van polymeren met een meetbare biobased inhoud en natuurlijke vezels in bouwmaterialen, creëert een koolstofopslag die kan helpen bij het aanpakken van de klimaatverandering.

In de samenwerking levert Neste hernieuwbare Neste RE™, een grondstof voor de productie van polymeren die 100% bestaat uit biobased materialen zoals afval-en reststoffen, aan LyondellBasell. LyondellBasell verwerkt de grondstof tot CirculenRenew C14-polypropyleen met meetbare biobased inhoud, als onderdeel van de CirculenRenew™-portfolio van het bedrijf. Het polypropyleen wordt vervolgens door Biofibre gebruikt om kunststofgranulaat versterkt met natuurlijke vezels te produceren. In de laatste stap extrudeert Naftex het granulaat tot bouwmaterialen, zoals palen voor hekken of profielen voor terrasplanken.

Mogelijk maken van duurzamere bouwoplossingen

Door biobased polymeren te combineren met natuurlijke vezels, maken de partners de productie mogelijk van bouwoplossingen die een lagere koolstofvoetafdruk hebben. De bouwmaterialen dienen als tijdelijke koolstofopslag: gedurende de gebruiksfase van enkele jaren of zelfs decennia, slaan ze de koolstof op die eerder uit de atmosfeer is gehaald tijdens de groeifase van de biomassa die in de bouwmaterialen wordt gebruikt. Een LCA-studie die GreenSurvey voor Biofibre heeft gemaakt, bevestigt dat de hoeveelheid koolstof die door de biomassa uit de atmosfeer wordt gehaald, groter is dan de emissies van de logistiek en de productie van het versterkte kunststofgranulaat.

“Het is uiterst belangrijk dat de bouwsector innovatieve manieren blijft ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan. Hernieuwbare oplossingen zoals Neste RE-grondstof voor polymeren kunnen daarin een grote rol spelen. De lange gebruiksfase van bouwmaterialen resulteert in het ontstaan van een koolstofopslag: materialen kunnen koolstof opslaan die is onttrokken aan de atmosfeer en zo dienen als tijdelijke buffers in de strijd tegen klimaatverandering”, zegt Martin Bussmann, Brand Owner Manager van Neste’s Renewable Polymers and Chemicals business unit.

“Het maakt deel uit van onze bedrijfsstrategie om oplossingen te bieden om dagelijks duurzamer te leven. We vinden het geweldig om te zien dat de bouwsector nu steeds meer duurzamere oplossingen omarmt”, zegt Roman J. Schulz, Marketing Manager bij LyondellBasell. Onze CirculenRenew-producten die we voor dit project hebben gebruikt, hebben een meetbare hernieuwbaar-gebaseerde inhoud die kan worden bepaald door C14-analyse. Ze helpen het gebruik van fossiele grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen over de levenscyclus van het product te verminderen.”

“We gebruiken al heel lang natuurlijke vezelresten uit de biologische landbouw. Die vezels zijn afkomstig van bronnen in de nabije omgeving van onze productielocatie en concurreren niet met de productie van voedsel of dierenvoer. Met de introductie van onze nieuwe BioSustra productlijn op basis van biobased polyolefinen, kunnen we het biobased gehalte verder verhogen, de koolstofvoetafdruk verlagen en zo bijdragen aan de ecologische voordelen van onze materialenportfolio. Deze nieuwe kwaliteiten zijn vooral interessant voor producten met een lange levensduur, zoals die in de bouw te vinden zijn”, zegt Jörg Dörrstein, Managing Director van Biofibre GmbH.

“Sinds we zijn begonnen te werken in de bouw- en constructiesector, is ons gevraagd hoe we de duurzaamheid van producten zoals profielen of staven verder kunnen verhogen. Het lijkt erop dat we precies op het juiste moment zijn begonnen met de ontwikkeling van producten met een lagere CO 2 -voetafdruk, aangezien recente onderzoeken duidelijk wijzen op de vraag naar dergelijke producten. We zijn blij dat we met Biofibre BioSustra een goede oplossing hebben gevonden om onze klanten te ondersteunen bij het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen”, aldus Daniel Koopmann, Managing Director van Naftex.

Foto: Palen voor hekken gemaakt van kunststof versterkt met natuurlijke vezels. Bron: Naftex.