Coldplay werkt samen met Neste om stappen te zetten in de richting van het doel van de band om de CO2–uitstoot van de Music Of The Spheres World Tour met 50% te verminderen vergeleken met de vorige wereldtournee van de band. Neste levert Coldplay duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) om de uitstoot van het vliegen te helpen verminderen. De hernieuwbare diesel van het bedrijf gaat de uitstoot van het tour transport van de band en de stroomopwekking voor de podia helpen verminderen.

In 2019 zette Coldplay touren op pauze tot het op een duurzamere manier kon gebeuren. Om de ambitie voor duurzamer touren waar te maken, heeft Coldplay onder andere alternatieven met een lagere uitstoot onderzocht voor vliegen, stroomgeneratoren en wegvoertuigen, die nodig zijn voor een succesvolle wereldtournee. Duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel bleken hiervoor de beste optie.

Als de grootste producent en leverancier van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel ter wereld, bevindt Neste zich in een unieke positie om Coldplay de benodigde hoeveelheid hernieuwbare brandstoffen te leveren – geproduceerd uit 100% hernieuwbare grondstoffen, zoals afgewerkt frituurvet – om de uitstoot van de Noord-Amerikaanse en Europese etappes van de Music Of The Spheres World Tour te verlagen.

Neste helpt Coldplay om de koolstofemissies gerelateerd aan de tournee te verminderen met Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, dat koolstofemissies van vliegen tot 80% kan verminderen in vergelijking met het gebruiken van conventionele vliegtuigbrandstof. Coldplay zal ook Neste MY Renewable Diesel™ gebruiken voor de vrachtwagens die tijdens de tournee de apparatuur van de band van de ene concertlocatie naar de andere vervoeren.

De hernieuwbare diesel van Neste zal bovendien worden gebruikt in stationaire stroomgeneratoren, waardoor hernieuwbare elektriciteit met een lage uitstoot wordt opgewekt voor het concert. Coldplay gebruikt de hernieuwbare diesel op het podium of in de logistiek bij in totaal zeven Coldplay-concerten in de VS en bij 22 concerten in Europa. De schatting is dat Coldplay met de hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof van Neste, de transportgerelateerde koolstofvoetafdruk gedurende de Noord-Amerikaanse en Europese etappes van de wereldtournee tot ongeveer 50% kan verlagen.

“We zijn heel blij dat we kunnen samenwerken met Neste om onze Music Of The Spheres World Tour zo duurzaam mogelijk te maken. Hun hernieuwbare brandstoffen met lage uitstoot spelen een belangrijke rol bij onze inspanningen om de impact van de tournee op het klimaat te minimaliseren”, aldus Coldplay.

“We hebben getracht om duurzaamheid centraal te stellen in deze tournee omdat het voelt als de enige optie”, zegt Chris Martin van Coldplay.

“Coldplay is een van ’s werelds populairste tourende bands, en hun ambitie om hun Music Of The Spheres World Tour zo duurzaam mogelijk te maken, is bijzonder inspirerend. De wereld heeft dit soort gangmakers nodig om de weg te wijzen naar een duurzamere toekomst”, zegt Minna Aila, Senior Vice President voor Sustainability en Corporate Affairs en lid van het Executive Committee van Neste. “Wij zijn bij Neste enthousiast en trots om onze krachten te bundelen met Coldplay om de uitstoot van hun wereldtournee en het bijbehorende transport te helpen verminderen met onze hernieuwbare brandstoffen.”

Hernieuwbare brandstoffen verminderen wereldwijde transportemissies

Neste ontwikkelt al meer dan twintig jaar duurzame oplossingen om de stijgende broeikasgasemissies aan te pakken. In die periode heeft Neste zich getransformeerd van een regionale olieraffinaderij in Finland tot het eerste en enige bedrijf binnen de sector met productiefaciliteiten op drie continenten en de capaciteit om wereldwijd hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare grondstoffen voor de polymeren- en chemische industrie te leveren. Dankzij de eigen NEXBTL-raffinagetechnologie kan Neste afval- en reststoffen van lage kwaliteit verwerken tot hernieuwbare producten. De jaarlijkse productiecapaciteit van het bedrijf van 3,3 miljoen ton hernieuwbare brandstoffen van hoge kwaliteit en andere hernieuwbare producten, wordt begin 2023 verhoogd tot 4,5 miljoen ton en zal naar verwachting verder stijgen tot 5,5 miljoen ton tegen het einde van 2023.

“Veel oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan bevinden zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium maar de hernieuwbare brandstoffen van Neste zijn al beschikbaar en worden op grote schaal ingezet door steden en gemeenten, bedrijven, luchtvaartmaatschappijen, consumenten – en nu zelfs door Coldplay, een van de populairste bands ter wereld – om de koolstofvoetafdruk van hun transport te verkleinen. We hopen dat hun voorbeeld ook veel anderen inspireert om te gaan doen wat ze kunnen om een gezondere planeet voor onze kinderen te creëren”, besluit Minna Aila van Neste.

Foto: Coldplay