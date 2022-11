Online drogisterij Plein.nl en verpakkingsgigant DS Smith hebben in een jaar tijd flinke vooruitgang geboekt door het optimaliseren van het inpakproces en de verpakkingen. Dit blijkt uit de duurzaamheidsresultaten die vandaag gepubliceerd zijn. Met de installatie van twee inpakmachines en het optimaliseren van de verpakking bespaart de retailer jaarlijks 20.900 m3 lege ruimte tijdens verzending, elimineert het 9.200 kg plastic opvulmateriaal en vermindert lekschade met 25%.

Tijdens het verpakkingsproject hebben Plein.nl en DS Smith de verpakkingen optimaal afgestemd op de machine en op verschillende wijzen verbeteringen doorgevoerd met het oog op duurzaamheid. Zo is onder andere het artwork ontworpen voor minimaal inktgebruik, zijn de verpakkingen nu gemaakt van 100% gerecycled bruin golfkarton en is de deksel verbeterd. De gekozen kwaliteit karton (R-golf) bespaart bovendien 30% ruimte op inkomende zendingen en in het magazijn. Dit zorgt op zijn beurt weer voor minder CO2 uitstoot, minder interne heftruck bewegingen en minder pallet wisselingen aan de machine.

Patrick van den Bosch, Logistiek Manager bij Plein.nl vertelt: “De verpakkingsmachines hebben een enorm positief effect op ons intern logistieke proces. 98% van al onze orders worden op dit moment automatisch verpakt. Kartonverpakking is cruciaal in combinatie met deze verpakkingsmachines.

DS Smith heeft ons tijdens en na de implementatie geholpen de verpakking perfect af te stemmen op de machines. Ook ogenschijnlijk andere kleine aanpassingen bleken grote gevolgen te hebben. Alleen al door de perforatie in de deksel te verbeteren hebben we veel minder machinestilstand, blijft de lijm beter hechten en hoeven we bijna niet meer handmatig in te grijpen.”

Hiddo van de Ven, Sales, Marketing en Innovation Director bij DS Smith, is ook enthousiast over de samenwerking: “We zijn ontzettend trots bij DS Smith dat we Plein konden helpen hun inpakproces en verpakkingen naar een nog hoger niveau te tillen. Deze geweldige resultaten laten zien dat gerichte verbeteringen om te verduurzamen al snel een grote impact kunnen hebben, zowel in het tegengaan van verspilling als het optimaliseren van logistieke processen en een betere ervaring voor de eindgebruiker.”

Tot vorig jaar bevond Plein.nl zich in een situatie waar veel webshops in verkeren. Ze werkte met doosformaten die in het verleden bepaald waren en al die tijd hetzelfde bleven, hoewel het productgamma van de webshop in de loop der jaren veranderd is. Daardoor was de kwaliteit van het karton niet optimaal, kwam het regelmatig voor dat het product niet goed paste en werd er onnodig veel plastic opvulmateriaal gebruikt.

Janneke Bongartz, Marketing Manager bij Plein.nl beschrijft het resultaat voor de klanten: ”De impact op de klantbeleving is enorm. Voorheen ontvingen we regelmatig vragen over te grote dozen en over het gebruik van plastic opvulmateriaal. Vooral het gebruik van plastic verpakkingen werd meer en meer een topic, maar dat hebben we met dit project dus drastisch in weten te perken. Daarnaast hadden we jaarlijks ruim 5.000 keer te maken met flessen die tijdens het inpakken of bij levering aan de klant waren gaan lekken. Ondanks de verdubbeling in wasmiddel verkopen hebben we het breukpercentage met 25% weten te verminderen ten opzichte van een jaar geleden. Dit gaat niet alleen verspilling tegen, maar scheelt ook waanzinnig veel tijd van onze klantenservice. Hiermee spelen we steeds beter in op de wensen van onze klant. En ook na dit project gaan we kijken hoe we onze business nog verder kunnen verduurzamen, zodat we ‘Op alles voorbereid’ zijn.”