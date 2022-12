Sinds kort is het ook in Nederland mogelijk om 100% recyclebare en plasticvrije verzendverpakkingen online te bestellen via DS Smith’s succesvolle e-commerce platform ePack. Met dit nieuwe platform kunnen bedrijven al hun 100% recyclebare verpakkingen, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, op één plek online kopen. Het platform is ontwikkeld om een flexibele, gemakkelijke en snelle service te bieden aan het midden- en kleinbedrijf.

De verpakkingsgigant bestrijkt nu al de complete e-commerce sector: van de grootste internetreuzen tot de allernieuwste startups. Waar de productievestigingen zich richten op die webshops die dozen op maat nodig hebben, richt ePack zich juist op het ondersteunen van de wat kleinere bedrijven die op zoek zijn naar duurzame standaardverpakkingen uit voorraad. De juiste verpakking zorgt vaak voor een betere consumentenervaring en kan kosten voor materiaal, transport en schade beperken.

De webshop helpt de milieu impact van verpakkingen op tal van manieren te verkleinen. Het volledige aanbod van de webshop bestaat uit verpakkingen die voor 100% gemaakt zijn uit hernieuwbare bronnen. Daarbij zijn er verschillende alternatieven beschikbaar voor verpakkingen die normaal gesproken van plastic worden gemaakt. DS Smith heeft wereldwijd maar liefst 700 designers in dienst die slimme en duurzame verpakkingsoplossingen ontwerpen. Deze ontwerpen helpen webshops onder andere om lege ruimte te reduceren, kosten te verlagen door order picking te vergemakkelijken en efficiency van inpakmachines te verhogen, schade te reduceren en retourhandling te versnellen.

Hiddo van de Ven, DS Smith’s Sales, Marketing & Innovation Director Benelux: “De manier waarop we leven en winkelen is de laatste jaren drastisch veranderd en de vraag naar duurzamere e-commerce verpakkingen blijft sterk. Naast de productie van golfkartonnen verzendverpakkingen heeft DS Smith voor de grotere spelers in de e-commerce al diverse diensten opgezet waarmee verpakkingen getest en geoptimaliseerd kunnen worden. Met het ePack-platform kunnen we nu ook het midden- en kleinbedrijf bedienen met de mogelijkheid om diverse producten van tapes, postzakken en opvulmateriaal tot en met een breed assortiment van golfkartonnen dozen op één plek te bestellen. Dankzij onze aanzienlijke schaal in Europa hebben e-retailers, groot en klein, nu toegang tot duurzame en kwalitatief goede verpakkingen. Zo kunnen zij de ervaring van klanten verbeteren en hun online aanwezigheid laten groeien.”

In 2018 startte DS Smith met de uitrol van ePack in het Verenigd Koninkrijk, waarna de webshop geïntroduceerd werd in de verschillende Zuid-Europese landen. Onlangs werdt ePack in lijn met de Europese groeistrategie van DS Smith ook gelanceerd in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.