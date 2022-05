TIPPR, het inspiratieplatform door de horeca en voor de horeca, lanceert vandaag een marktplaats voor horecaondernemers, no waste genaamd. Op deze online marktplaats worden overschotten en imperfecte producten aangeboden die de fabrikanten en groothandelaren niet meer kunnen verkopen, maar die voor een horecaondernemer of restauranteigenaar nog geschikt zijn en voor een gunstige prijs aan te schaffen. Met no waste wil TIPPR voedselverspilling tegengaan en tegelijkertijd een oplossing bieden voor horecaondernemers die na twee jaar Corona en door de huidige inflatie nu duurder inkopen en daarom steeds minder marge maken. Leveranciers zoals o.a. Nestlé, Baker en Baker, Zijerveld, Friesland Campina, Hooghoudt en Thijs Thee hebben zich al bij TIPPR no waste aangesloten.

Alleen al in Nederland verspillen we jaarlijks 2 miljard kilo voedsel*. Het grootste aandeel voedselverspilling vindt plaats bij toeleveranciers van de horeca, bij de boer, teler en fabrikant, de handel, de verwerking (39%) en in mindere mate bij de restaurants (14%). Fabrikanten en groothandelaren hebben vaak beperkt zicht op wat de vraag en het aanbod is. Daarom kunnen ze niet optimaal produceren en inkopen en blijft er veel over dat wordt vernietigd. Daarnaast speelt ook de korte houdbaarheidsdatum mee en zorgen ook beschadigde en verouderde etiketten en verpakkingen er voor dat producten niet meer te verkopen zijn, terwijl ze vaak nog goed zijn om te gebruiken.

Minder marge

Colin Westerwoudt, oprichter van TIPPR: “Wij zien dat restauranteigenaren na twee jaar corona en met de stijgende inkoopprijzen, energieprijzen en personeelskosten een uitdaging hebben om marge te maken op de producten die ze inkopen. Door te werken met overschotten en imperfecte producten kan een ondernemer die marge vergroten. Daarnaast zijn chefs vandaag de dag creatief en flexibel genoeg om met deze producten aan de slag te gaan en zien wij voor hen een rol weggelegd in het terugdringen van deze zinloze voedselverspilling.” De Nederlandse horeca verspilt jaarlijks ruim 51 miljoen kilo voedsel**. Dat is niet alleen veel voedsel, maar ook veel geld dat er wordt weggegooid. Uit onderzoek onder restaurants in 12 landen*** blijkt zelfs dat op iedere geïnvesteerde euro restaurants maar liefst 7 euro kunnen terugverdienen. Voor bedrijfscateraars levert dit zelfs 25 euro op. Door restaurants bewust te maken van dit probleem en krachten te bundelen, ontstaat er vanzelf minder voedselverspilling bij fabrikanten en helpen ze zelf ook mee verspilling tegen te gaan.

Aanbod iedere dag ververst

Het aanbod op TIPPR no waste bestaat uit artikelen met een te krappe houdbaarheidsdatum of waar productietechnisch iets niet goed aan is, zoals een verouderde verpakking of een verkeerd label. De horecaondernemer heeft de mogelijkheid om deze producten tegen hoge kortingen in een paar klikken te bestellen. Het aanbod wordt iedere twee weken ververst en kan de ene dag bestaan uit liters bouillon of honderden croissants en de andere dag uit pakken crème-soep of seizoenbieren. Leveranciers die overschoten en imperfecte producten over hebben, kunnen deze met toestemming van voedsel en veiligheidsautoriteiten gratis op het no waste platform van TIPPR aanbieden waar horeca ondernemers ze vervolgens online kunnen bestellen. Na de bestelling regelt TIPPR dat de producten op de plaats van bestemming worden afgeleverd. Het aanbieden van producten kost leveranciers niets, zij betalen alleen de transportkosten. De producten die overblijven en niet worden afgenomen door de horeca, worden gedoneerd aan goede doelen zoals onder meer het Leger des Heils. Naast het nieuwe no waste initiatief gaat TIPPR horecaondernemers van tips voorzien en inspirerende verhalen van andere ondernemers delen. Op deze manier wil het platform onder de horeca meer bewustzijn creëren voor deze zinloze voedselverspilling.

