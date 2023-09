De Nederlandse horeca verspilde in 2023 9,2% minder voedsel dan in 2019. Ondanks deze daling van 5 miljoen kilo verspilde de horeca in 2023 nog 55,4 miljoen kilogram. Voedselverspilling kost de sector nog steeds 647 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit onderzoek in het kader van de Food Waste Challenge. Dit programma, dat Rabobank in samenwerking met Wastewatchers, Hotelschool Den Haag en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert, helpt horecaondernemers minder te verspillen.

Dat de sector nu minder verspilt dan in 2019, heeft voor een deel te maken met de stijgende kosten binnen de horecasector. Hierdoor zijn hotels en restaurants op zoek naar mogelijkheden om de marges te verbeteren. Voedselverspilling kost de sector veel geld. Horecaondernemers gooien nog steeds jaarlijks 647 miljoen euro aan voedselwaren weg. Dat is 5,9% van de totale marktomzet.

Ook draagt voedselverspilling bij aan de CO2-uitstoot van de sector. In 2019 was de totale omvang van de CO2-uitstoot die gerelateerd was aan weggegooide voedselwaren 121.000 ton. Dat is in 2023 gedaald naar ruim 110.000 ton.

“Het tegengaan van voedselverspilling kent alleen maar voordelen: het is goed voor de wereld en voor het kasboekje van horecaondernemers”, constateert Jos Klerx, sectormanager horeca, recreatie en toerisme bij Rabobank. “Als horecazaken hun verspilling verder terugbrengen, kunnen zij hun marges aanzienlijk verbeteren. Zeker nu de kosten voor horecaondernemers hard zijn gestegen.”

Halvering in 2030

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals. Onderdeel daarvan is de doelstelling om in 2030 50% minder voedsel te verspillen. De horeca is goed op weg om deze doelstelling te behalen, maar binnen de sector zijn er ook verschillen. Vooral hotels doen het goed. Zij verspillen 17% minder ten opzichte van 2019. Restaurants hebben in dezelfde periode een reductie van 9% gerealiseerd.

De horeca heeft dus nog stappen te zetten als zij het doel van 2030 willen halen. Maar deze ligt binnen handbereik, aldus Klerx. “Minder voedselverspilling is vooral een kwestie van bewustzijn, het maken van kleine aanpassingen en van meten. Met de Food Waste Challenge begeleiden wij ondernemers hierin. Wij zien dat ondernemers, met de juiste hulp, in korte tijd en met relatief eenvoudige aanpassingen gemiddeld meer dan een kwart minder voedsel verspillen.”

De Food Waste Challenge

De Food Waste Challenge 2022-2023 eindigt deze week, tevens de Verspillingsvrije Week 2023. Ook in deze tweede editie van de Challenge volgde ondernemers vijf masterclasses waarin verschillende experts, zoals Masterchef Estee Strooker, tips deelde over hoe horecazaken minder kunnen verspillen. Deze tips implementeerde ondernemers vervolgens in de praktijk. De impact hiervan werd gemeten: aan het begin deden deelnemers een nulmeting. Na acht weken maten zij het effect van hun interventies. Gemiddeld verspilde deelnemende ondernemers 28% minder voedsel na het voltooien van de Challenge.