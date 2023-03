Instock heeft inmiddels meer dan 2 miljoen kg aan eten gered van de verspilling! Een grote mijlpaal waarbij veel schakels in de voedselketen succesvolle samenwerking laten zien. Dit jaar verwacht Instock meer dan een miljoen kilo te redden. Om de grotere hoeveelheden met eten te kunnen ontvangen verhuist Instock in april naar Diemen met hun Food Rescue Center.

Ruim een kwart van alle voedsel wordt verspild in Nederland. Dit heeft grote impact op ons klimaat. Circa 8% van de Co2 uitstoot wereldwijd wordt veroorzaakt door voedselverspilling. Verspilling ontstaat om tal van redenen: van uiterlijke imperfecties tot overschotten. Nederland heeft zich gecommitteerd om voedselverspilling te halveren om dit doel te behalen is het belangrijk dat initiatieven zoals InstockMarket schalen.

Instock begon met restaurants maar heeft inmiddels een online horeca groothandel voor geredde producten, InstockMarket genaamd. Op dit platform bieden ze verschillende producten aan; veelal groente en fruit maar ook vlees, vis en houdbare producten. De reststromen die vandaag ontstaan kunnen door de korte keten een dag later al geserveerd worden in de horeca. De inmiddels bijna 400 chefs uit heel Nederland bestellen de producten op InstockMarket.nl.

Het afgelopen jaar haalde Instock financiering op om meer voedsel te kunnen redden. Dit geld is tot nu toe geïnvesteerd in slimmere software die de complexiteit rondom het werken met reststromen verminderd. Tot nu toe is het nog niet eerder gelukt voor een groothandel om een werkbare methode te ontwikkelen waarbij alle schakels in de keten beter uit zijn. In april verhuist Instock met het distributiecentrum en kantoor naar Diemen in een ruimte van circa 1700m2.

De ondernemers achter Instock, Bart Roetert en Selma Seddik zijn opgelucht dat de coronamaatregelen achter de rug zijn. Na een lastige periode van twee jaar hebben ze het besluit genomen om te stoppen met hun eigen horecalocaties en volledig te focussen op de groothandel. ”We zijn blij om te zien dat we nu al veel meer impact maken dan met onze eigen restaurants” aldus het team.