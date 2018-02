Plastic Scan helpt bedrijven in aanpak Plastic Soep

De online Plastic Scan is een nieuw hulpmiddel voor bedrijven om hun plastic voetafdruk te meten. Deze is vanaf nu beschikbaar in het Engels, Spaans en Nederlands op www.seariousbusiness.com/plastic-scan. De officiële lancering vond plaats op 20 februari in Londen op het podium met artiesten als Ed Sheeran tijdens de Ocean Plastics Crisis Summit.

Met de Plastic Scan krijgen bedrijven snel inzicht in hun plastic gebruik. Ook krijgen ze praktische verbeterpunten voor het gebruik en de verwerking van plastic als grondstof. De online Plastic Scan maakt plasticbeheer toegankelijk en meetbaar. Bovendien stelt het bedrijven in staat hun verminderde plasticgebruik juist als uniek verkoopargument in te zetten. Dit is het beste van beide werelden: het verminderen van de impact op de oceaan en daarnaast het besparen van tijd, geld en hulpbronnen.

Er is enorm veel geld te besparen. Volgens een recente memo van de EU kost niet- gerecycled plastic Europa jaarlijks tussen de 70 en 105 miljard euro.

Bedrijven die de nieuwe online tool gebruiken, krijgen een plastic label (A-F) dat aangeeft hoeveel plastic in hun waardeketen wordt verspild. Het Nederlandse softwarebedrijf Centric hielp mee aan de ontwikkeling van de Plastic Scan.

Plasticvervuiling is wereldwijd een groeiend probleem. Bedrijven zijn zo vaak en zo veel plastic gaan gebruiken dat consumenten er aan gewend zijn geraakt en daardoor denken dat ze niet meer zonder kunnen. Het plastic heeft een enorme impact op onze oceaan, gezondheid en welzijn op de lange termijn. Elk jaar produceren we 311 miljoen ton plastic.

Slechts 9 procent hiervan wordt gerecycled. Dit resulteert in 10 miljoen ton plastic dat elk jaar in onze oceaan terechtkomt. Deze Plastic Soep groeit nog altijd. Uiteindelijk krijgt ook de mens dit plastic binnen via de voedselketen en de lucht die we inademen.

Onlangs kwamen alle 193 VN-lidstaten overeen beter te monitoren hoeveel plastic er in de oceaan terecht komt. En afgelopen maand werd de ‘EU Strategy on Plastics’ bekendgemaakt waarin verschillende maatregelen staan om het probleem aan te pakken. De strategie is er op gericht het milieu te beschermen en innovatie te bevorderen, zonder dat economische groei in de knel komt. Maar niet alleen de politiek is aan zet. Bedrijven hebben een essentiële rol in het beschermen van onze oceaan tegen plastic, door producten en verpakkingen te veranderen en verbeteren.

Bedrijven weten alleen vaak niet waar ze moeten beginnen. Om de overgang naar circulair gebruik van plastic te versnellen, heeft Searious Business de Plastic Scan ontwikkeld. Deze online tool beoordeelt het plastic gebruik van een bedrijf en geeft allerlei mogelijke verbeteringen aan bedrijven die plastic optimaal willen