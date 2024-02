De plastic snoepzak maakt plaats voor een papieren variant in alle Kruidvat winkels in Nederland en België. Het vervangen van de plastic schepsnoepzak is een onderdeel van de plannen om de duurzaamheidsdoelstellingen die de winkelketen heeft gesteld te behalen. Jaarlijks gaan er bij de keten bijna acht miljoen snoepzakken over de toonbank. Met de introductie van de papieren zak bespaart Kruidvat maar liefst 32.000 kilo plastic per jaar. De papieren zak is een van de vele initiatieven om naast producten óók verpakkingen steeds verder te verduurzamen.

Schepsnoep behoort al decennialang tot het vaste assortiment van Kruidvat en is een populair product. Vanaf vandaag vervangt de winkelketen de bekende plastic puntzak voor een duurzamere, papieren variant. De komst van deze duurzamere snoepzak sluit goed aan op de missie van Kruidvat om de activiteiten steeds verder te verduurzamen. Om dat te bereiken, gebruikt de drogisterijketen voor eigenmerkproducten steeds minder plastic of waar mogelijk gerecycled plastic.

4.000 kilometer

“Met deze nieuwe stap leveren wij een bijdrage aan het verlagen van het gebruik van plastic en de hoeveelheid plastic zwerfafval in Nederland en België”, zegt Leendert van Bergeijk, Manager Duurzaamheid van Kruidvat. ”Als je alle plastic zakken die we hiermee vervangen achter elkaar zou leggen, kom je op 4.000 kilometer uit. De papieren zak is zowel ClimatePartner als FSC®-gecertificeerd, iets waar we erg trots op zijn. Zo maken we bij Kruidvat duurzamere initiatieven toegankelijk voor onze klanten.”