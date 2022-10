Clariter, Bollegraaf, N+P en VNCI-lid BioBTX gaan gezamenlijk Europa’s grootste en meest geavanceerde sorteerinstallatie voor plastic afval voor de chemische recyclingindustrie ontwikkelen in Delfzijl. Met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 350.000 ton zal deze faciliteit zich richten op het laagste plastic afval dat anders zou worden verbrand of gestort.

Chemische recycling stelt de chemische industrie in staat om te verduurzamen door tal van hoogwaardige producten zoals verf, cosmetica en wasmiddelen uit plastic afval te produceren. Dit ultramoderne centrum voor de voorbereiding van grondstoffen (RMPC) zal niet alleen de recyclingpercentages in Europa verhogen, maar ook CO 2 besparen door de industrie te helpen het gebruik van op fossiele brandstoffen gebaseerde petrochemicaliën te vervangen door op plastic afval gebaseerde alternatieven.

De jaarlijkse verwerkingscapaciteit van de fabriek, 350.000.000 kg, staat gelijk aan de hoeveelheid plastic verpakkingen die jaarlijks door ruim 11 miljoen Nederlanders wordt weggegooid.

De projectpartners zullen de afname van grondstof (Clariter, BioBTX), de levering van kunststofafval (N+P) en de levering van technologie (Bollegraaf) verzorgen. Het RMPC komt te staan ​​in het gebied Groningen Seaports. De haven wil een van Europa’s meest efficiënte circulaire hubs zijn, waar bedrijven samen werken aan een volledig circulaire economie.