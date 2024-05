Lidl heeft in samenwerking met Wageningen Universiteit en het World Resources Institute een half jaar lang in 70 winkels getest wat er gebeurt als enkele vleesvervangers direct naast het vlees worden gepresenteerd in het vleesschap. De afgelopen maanden heeft Wageningen Universiteit de cijfers geanalyseerd. De resultaten zijn positief: Lidl verkocht maar liefst gemiddeld 7% meer vleesvervangers gedurende de pilot.

Chantal Goenee, adviseur duurzaamheid en gezondheid Lidl Nederland: “De reden van het onderzoek is dat we een ambitieuze doelstelling hebben: in 2030 willen we dat 60% van onze eiwitverkopen afkomstig is uit plantaardige eiwitten. Het onderzoek heeft ons onder andere laten zien dat er duidelijk een behoefte was aan vleesvervangers in grotere verpakkingen. Dit hebben we direct in de praktijk gebracht. De grote verpakkingen liggen nu in al onze 440 winkels. Daarnaast weten we door het onderzoek dat zichtbaarheid van onze vleesvervangers een belangrijke factor is in de keuze die de klant maakt om een vleesvervanger te kopen of eens te proberen, met name voor de klant die nu nog geen vleesvervangers koopt. Daarom gaan we hier de komende tijd nog meer op inzetten in onze winkels en marketing”.

Naar aanleiding van het onderzoeksresultaat gaat Lidl aan de slag met de zichtbaarheid van de vleesvervangers en belooft zij de klant eind van het jaar een verbetering van de kwaliteit. Het assortiment vleesvervangers wordt beter qua smaak en gezondheid want ook dat is een belangrijk aspect gebleken.

Monique van der Meer, Wageningen Universiteit: “Het onderzoek met Lidl heeft ons laten zien dat het plaatsen van de vleesvervangers in het vleesschap in aanvulling op het vega schap een positief effect had op de verkoop van het aantal vleesvervangers. Het positieve effect nam na verloop van tijd iets af, maar was ook aan het eind van de pilotperiode van een halfjaar nog steeds significant aanwezig. De verkoopcijfers van vleesproducten daalde ook licht, maar dit was niet significant. Tijdens de pilotperiode werden ook klanten geïnterviewd in de winkel en konden klantenkaarthouders een online vragenlijst invullen. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de meeste klanten de plaatsing van vleesvervangers in het vleesschap over het algemeen een goed idee vinden.”

Stientje van Veldhoven, WRI vice-president en directeur Europa: “Als consumenten kiezen voor klimaatvriendelijker voedsel in de supermarkt, maakt dat een groot verschil. De vraag is hoe voedselproducenten en supermarktketens zo effectief mogelijk op zo’n verandering kunnen inspelen. Dit gezamenlijke onderzoeksproject met Lidl Nederland en Wageningen Universiteit helpt ons bij het opbouwen van wetenschappelijk bewijs voor wat echt werkt om de consumentenvraag te verschuiven, en het is bemoedigend om te zien dat Lidl op de bevindingen reageert. We hopen dat dit veel andere supermarktketens zal inspireren om stappen te ondernemen om hun aanbod te veranderen en het voor consumenten gemakkelijker te maken om gezondere en duurzamere voedingskeuzes te maken.”