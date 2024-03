Vrachtwagens die op diesel rijden om de winkels te bevoorraden zijn bij Lidl verleden tijd. Alle 440 winkels worden vanaf vandaag uitsluitend fossielvrij beleverd. Lidl is hiermee de eerste landelijke retailer die zover is. In oktober vorig jaar kondigde Lidl aan haar filialen al vóór 2030 volledig elektrisch te gaan bevoorraden en in 2024 al fossielvrij te zijn. Dit laatste is nu gerealiseerd.

Samen met haar transporteurs is het Lidl gelukt om deze grote stap te zetten in de duurzame transitie naar elektrisch transport. De huidige vrachtwagens rijden vanaf nu uitsluitend op 100% BioLNG, HVO100 of zijn reeds volledig elektrisch. Ruud Metten manager logistieke innovaties Lidl: “De stap die we vandaag zetten past in ons duurzaamheidsbeleid. Het heeft grote invloed op de reductie van onze CO2 uitstoot in aanloop naar volledig elektrisch transport. Het is voor ons een logische ontwikkeling.”

Lidl vrachtwagens al vóór 2030 volledig elektrisch

Lidl heeft vorig jaar reeds toegezegd dat al het transport vóór 2030 uitsluitend elektrisch wordt, van stad tot dorp. Hiermee gaat Lidl verder dan de wet- en regelgeving ten aanzien van de Zero Emissie stadslogistiek die eisen stelt aan het transport in ongeveer 30-40 steden.

Uitbreiding snellaadpleinen op eigen distributiecentra

De elektrische vrachtwagens worden op de eigen distributiecentra opgeladen via (snel-)laders. Huidige laadpleinen worden uitgebreid en binnenkort opent Lidl op haar distributiecentrum in Oosterhout een nieuw snellaadplein. De opgewekte 100% groene stroom die onder andere voor de snelladers wordt gebruikt, is afkomstig van de zonnepanelen die op de daken van Lidl’s eigen distributiecentra liggen.