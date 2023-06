Lidl heeft bekend gemaakt wat haar concrete doelstelling is ten aanzien van de eiwittransitie voor 2030. De supermarkt wil dan dat 50% van de verkochte eiwitten van plantaardige afkomst is en niet meer dan 50% van dierlijke eiwitten. Op dit moment is 38% plantaardig en 62% dierlijk. Lidl is de eerste supermarkt die met een doelstelling voor reductie van dierlijke eiwitten in de verkoop naar buiten komt.

Quirine de Weerd, hoofd duurzaamheid en communicatie Lidl: “Deze transitie is een belangrijke maatschappelijke uitdaging voor de komende jaren. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Vandaar dat we onszelf een concrete doelstelling opgelegd hebben, gericht op de eiwittransitie.”

Bestverkopende vleesvervangers ook in het schap naast het vleesproduct

De afgelopen jaren heeft Lidl het assortiment in vegetarische en vegan producten fors uitgebreid. Daarnaast zet Lidl actief in op lagere prijzen voor deze producten. Toch ziet Lidl dat er meer moet gebeuren om de doelstelling te behalen en gaat daarom de zichtbaarheid en vindbaarheid van haar vleesvervangers verhogen. Vanaf deze week start Lidl met een pilot in 70 Lidl filialen waarbij een aantal van de vleesvervangers direct naast het vleesproduct gepresenteerd worden. Gedurende drie maanden wordt onderzocht welke invloed dit op de aankopen heeft. Ook worden er interviews onder klanten afgenomen. De volgende vleesvervangers liggen de komende maanden ook in het vleesschap: vegan rulgehakt, vega kipstukjes, vegan shoarma schnitzel en de vega burger. De prijzen van deze vleesvervangers zijn bovendien substantieel lager dan de vlees producten.

Chantal Goenee, bij Lidl verantwoordelijk voor duurzaamheid en gezondheid: “We gaan bij deze pilot onze bestverkopende vleesvervangers ook in het vleesschap presenteren: de vegetarische burger direct naast de vleeshamburger dus. Hiermee willen we steeds meer van onze klanten kennis laten maken met onze vegetarische producten zoals onze vleesvervangers. Ons doel is dat onze klanten zien hoe makkelijk en lekker het is om af en toe een dagje geen vlees te eten en zo onze impact op het klimaat te verkleinen.”

Samenwerking met de wetenschap

Voor deze pilot werkt Lidl samen met de Wageningen Universiteit en het World Resource Instituut (WRI). De resultaten worden na afloop van de pilot openbaar gemaakt, onder andere met een wetenschappelijk rapport.

Monique van der Meer, onderzoeker Marketing en Consumentengedrag aan de Wageningen Universiteit: “Om de eiwittransitie te versnellen is het presenteren van het plantaardige alternatief naast de dierlijke tegenhanger mogelijk effectief, met name voor mensen die af en toe minder vlees willen eten. Vergelijkbare voorgaande studies tonen een positief effect op verkopen van plantaardige (vlees)alternatieven. Met deze interventie speelt Lidl in op gewoontegedrag in de supermarkt en zet een stap in het faciliteren van consumenten bij de omslag naar meer plantaardige eiwitten.”

Stientje van Veldhoven, WRI vice-president en regionaal directeur voor Europa: “Als consumenten in de supermarkt kiezen voor klimaatvriendelijker voedsel, maakt dat een belangrijk verschil. De vraag is hoe voedselproducenten en supermarktketens zo effectief mogelijk kunnen inspelen op zo’n verandering. We zijn blij om hier samen met Lidl Nederland en Wageningen nader onderzoek naar te doen. Daarbij kijken we er bijvoorbeeld naar, wat het effect is als plantaardige en vleesproducten in hetzelfde schap te vinden zijn. Ons eerdere gedragsonderzoek biedt hiervoor belangrijke aanknopingspunten. We hopen dat dit project veel andere retailers zal inspireren om praktische stappen te ondernemen in het veranderen van hun aanbod en daarmee bij te dragen aan een lagere footprint van ons gemiddelde boodschappenmandje op natuur en klimaat.”