Terwijl bierflesjes hergebruiken de normaalste zaak van de wereld is, lijkt het opnieuw gebruiken van wijnflessen nog steeds ver weg. Daar komt verandering in op initiatief van Walraven Sax. In samenwerking met bierbrouwerij AB InBev en muziekpodium TivoliVredenburg lanceert de wijndistributeur een nationale pilot voor een circulair flessensysteem.

De wijnindustrie is de grootste verbruiker van glas in Nederland. In de Nederlandse HoReCa-sector eindigt maar liefst 90% van de glazen flessen als afval. Dit komt neer op ruim 450 miljoen flessen per jaar. Het proces van glasrecycling lijkt duurzaam, maar is behoorlijk inefficiënt. Het omsmelten van glas tot nieuw glas kost enorme hoeveelheden energie – veel meer dan bij het recyclen van plastic. Gelukkig is er een duurzamere optie mogelijk: het hergebruiken van glazen flessen.

In de biersector zijn al succesvolle voorbeelden van het hergebruiken van glas: bij alle supermarkten kunnen klanten hun lege bierflesjes en -kratten weer inleveren. Grote brouwerijen als AB InBev bewijzen dat het wassen en hergebruiken van glazen bierflesjes niet alleen mogelijk is, maar ook zeer efficiënt en duurzaam. Een bierflesje kan zeker twintig keer worden hergebruikt, voordat het gerecycled moet worden. Dit hergebruik leidt tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Maar als bierflesjes herbruikbaar zijn, dan moeten wijnflessen toch ook hergebruikt kunnen worden?

Walraven Sax neemt het initiatief

Walraven Sax, een van de oudste wijn- en gedistilleerd distributeurs van Nederland, ziet duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als iets vanzelfsprekends. Dat uit zich in initiatieven als Wine On Tap, binnenlands vervoer over binnenwateren, CO2-compensatie voor transport, een 100% elektrisch wagenpark en een focus op duurzame wijnen.

De gedachte om met herbruikbare wijnflessen te gaan werken, heeft Walraven Sax dan ook omgezet in actie. Daar ging een interessant en leerzaam proces aan vooraf. Eerst heeft de distributeur geprobeerd om bestaande flessen te spoelen en te hergebruiken, maar al snel werd ontdekt dat bij het meermaals vullen van deze flessen de kans op breuk groter werd. Na deze ervaring zijn meerdere spoelbedrijven benaderd, maar zij gaven aan dat het niet mogelijk was om aan de diverse eisen te voldoen bij het spoelen van de flessen.

Een nationaal systeem voor circulaire flessen

Toch bleek het mogelijk te zijn. Cantina alla Spina, een Nederlandse start-up, bood een innovatieve oplossing. De twee enthousiaste ondernemers, Evy en Max, streven vanuit hun ideologie naar een duurzamere wijnindustrie door wijn aan te bieden in herbruikbare flessen. Het bedrijf heeft een herbruikbaar systeem ontwikkeld voor wijnflessen die lokaal worden gevuld en na gebruik gewassen. Samen met Duitse partners is Cantina alla Spina in Berlijn al succesvol met hun eigen biologische wijnen verpakt in herbruikbare flessen. Hier zag Walraven Sax een kans: samen een nationaal systeem ontwikkelen voor een circulaire fles.

Want waarom is dit belangrijk voor de sector? Berekeningen laten zien dat er tot maar liefst 51% CO2 bespaard kan worden door bulktransport en het gebruik van herbruikbare flessen. Daarnaast zorgt het gebruik van herbruikbare flessen voor een 70% lager waterverbruik, omdat het water alleen wordt gebruikt bij het spoelen. In vergelijk met het smelten en opnieuw vormen van glas, waarbij water wordt gebruikt in het productieproces van de flessen, is dit aanzienlijk minder.

Pilot met AB InBev bij muziekpodium TivoliVredenburg

Om het idee in de praktijk te testen, heeft Walraven Sax de handen ineengeslagen met twee partners: horecaleverancier AB InBev en muziekpodium TivoliVredenburg.

De missie van TivoliVredenburg luidt: een leven lang muziek voor iedereen. En om dit ook voor toekomstige generaties te kunnen blijven bieden, is duurzaam ondernemen een van de kernwaardes. Het Utrechtse muziekpodium is dan ook pionier in het omarmen van duurzame initiatieven binnen het horecalandschap.

AB InBev, partner van Walraven Sax en TivoliVredenburg, ondersteunt deze toewijding aan duurzaamheid. Als vaste horecaleverancier van het muziekpodium voldoet AB InBev aan de vraag om duurzaam te leveren door gebruik van elektrische trucks.

Ambitie voor de toekomst: een nationaal, circulair systeem

Hoe de toekomst eruitziet als de pilot succesvol blijkt? Walraven Sax heeft de ambitie dat dit systeem de toekomst wordt voor de hele wijnindustrie. “Ons ultieme doel is dat alle wijnflessen in Nederland worden hergebruikt, zowel in de horeca als in de retail”, aldus Manuela Feijoo Jimeno, commercieel directeur bij Walraven Sax. De pilot gaat eind april van start en duurt drie maanden. Voor meer informatie of interesse in het gebruik van circulaire wijnflessen, kan er contact worden opgenomen met Walraven Sax via info@walravensax.nl.