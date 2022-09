Picnic start op 27 september in de regio Alphen aan den Rijn met het inzamelen van glazen verpakkingen voor hergebruik. De online supermarkt haalt de glazen potten en flessen waar geen statiegeld op zit zelf op bij de klanten thuis. Picnic werkt voor de tien weken durende pilot samen met PAKT. Deze Nederlandse startup zet zich in voor het hergebruik van glas door het na reiniging weer aan te bieden aan de betreffende leverancier. Onder meer groentefabrikant HAK en Kesbeke tafelzuren hebben zich al aangesloten.

Elke Nederlander gooit jaarlijks gemiddeld 27 kilo glas weg, volgens cijfers van Milieu Centraal. Dat glas wordt in de glasbak kapot gegooid voordat het weer wordt omgesmolten tot een nieuw product. “Erg inefficiënt en niet erg duurzaam”, meent Picnic-medeoprichter Michiel Muller. “Alleen al in Alphen aan den Rijn kan er met dit nieuwe initiatief zo’n drie miljoen kilo glas per jaar worden hergebruikt zonder dat er glas verloren gaat.”

‘Glas krijgt oneindig leven’

Inwoners van Alphen kunnen de glazen verpakkingen, net als gebruikte batterijen en DHL-pakketten, meegeven aan de Picnic-bezorger wanneer deze hun bestelling komt leveren. PAKT haalt de glazen verpakkingen vervolgens op bij de hub van Picnic in Alphen aan den Rijn. Zij sorteren de flessen en potten en maken ze schoon zodat de fabrikant ze weer kan vullen. Het gehele proces is geautomatiseerd. Muller: “Door het gemak waarmee je glazen verpakkingen kunt inleveren verwachten we dat een groot deel van onze klanten in Alphen aan den Rijn meedoet. We denken de komende tien weken tienduizenden glazen verpakkingen in te zamelen.”

“Onze klanten zijn over het algemeen al milieubewust”, vervolgt Muller. “Met deze manier van inzamelen geven we glas eigenlijk een oneindig leven. Je kunt het blijven hergebruiken zonder dat de kwaliteit afneemt. Bovendien hoeven klanten nu niet meer de deur uit om hun glas in de glasbak te gooien. Zo houden ze tijd over voor leuke dingen, terwijl ze duurzaam bezig zijn.”

Tot 85 procent CO2-besparing

Door glazen verpakkingen te hergebruiken kan er tot 85 procent CO2 bespaard worden in vergelijking met glazen die eenmalig worden gebruikt. Muller: “Met deze pilot dragen we ons steentje bij aan een circulaire economie, waarin we materialen zoveel mogelijk hergebruiken of recyclen. Met ons eigen huismerk zetten we al vol in op duurzaamheid, door te kijken naar receptuur, verpakkingen en de hele supply chain. Zo zijn we altijd op zoek naar manieren om onze boodschappen nog duurzamer te bezorgen door heel Nederland.”

Ook de bezorging met compacte elektrische wagentjes die slimme routes rijden zorgt voor minder CO2-uitstoot. Daar komt bij dat klanten die bij Picnic bestellen niet met hun auto naar de supermarkt gaan. Daarnaast kent Picnic veel minder voedselverspilling, omdat het alleen díe levensmiddelen inkoopt die ook daadwerkelijk door klanten zijn besteld. Op die manier gaat bijna niets verloren.

Klanten van Picnic in Alphen aan den Rijn worden via flyers bij de boodschappen en een emailcampagne gewezen op de mogelijkheid hun glazen verpakkingen voor hergebruik mee te geven aan Picnic.