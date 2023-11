Desperados is het achtste biermerk van Heineken Nederland dat overgaat op hervulbare flessen in de horeca en retail. Sinds oktober prijkt op flesjes van alle verschillende smaken van Desperados het statiegeldlogo en wordt het iconische glas hervulbaar. Met deze introductie worden de acht grootste biermerken van Heineken Nederland voor ruim 90% in hervulbare flessen afgevuld en verkocht. Deze stap markeert een nieuwe mijlpaal in de ambitie om het hergebruiken van verpakkingen te verbeteren. De flessen worden hergebruikt voor het volgende rondje in het café, de club, op het terras of bij jou thuis.

Nu Heineken ook met Desperados overstapt worden haar acht grootste biermerken voor 90% in hervulbare flessen verkocht. Hiermee zet zij opnieuw een grote stap vooruit in haar ambitie om het hergebruiken van verpakkingen te verbeteren. ‘’Bij Heineken zijn we niet alleen trots op ons bier en onze merken; ook onze verpakkingen zijn ons veel waard. Door met Desperados over te gaan naar een hervulbare variant kunnen we nog optimaler gebruik maken van grondstoffen, gaan we zwerfafval tegen en verminderen we uiteindelijk onze CO2 uitstoot.’’ aldus Mark Blok, Corporate Affairs Director Heineken Nederland.

Iconische fles

Veel biermerken worden verkocht in bruine statiegeldflessen (BNR) als onderdeel van de gangbare retourstroom in Nederland. Omdat Desperados een iconische transparante fles heeft, is er een hervulbare fles ontwikkeld die er nagenoeg hetzelfde uitziet, maar die door een verdikking van het glas wel hergebruikt kan worden. ‘’In Nederland zijn we echt een voorloper op het gebied van hervulbare verpakkingen en daar zijn we trots op. Daarnaast voelt het goed dat wanneer iemand een rondje geeft, wij ervoor kunnen zorgen dat alles al een rondje heeft gemaakt. We noemen dat ook wel het rondje van Heineken.’’ Aldus Blok van Heineken Nederland.