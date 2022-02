Nederlandse baasjes krijgen een duurzaam alternatief voor de hondenbrokken: hondenvoer gemaakt van insecten. Pets Place lanceert vandaag een nieuwe insectenlijn voor honden van het Nederlandse merk Teds. Het duurzaam geproduceerde voer is tevens goed voor de gezondheid van de viervoeters, omdat het rijk is aan eiwitten en van nature hypoallergeen is.

De verkoop van de vleesloze hondenvoeding start met een pilot in 45 vestigingen van Pets Place en het is de bedoeling om de nieuwe lijn naar verloop van tijd uit te rollen bij alle 175 verkooplocaties. Daarnaast is het mogelijk om het insectenvoer via de website van de dierspeciaalzaak te bestellen. “We merken dat mensen steeds kritischer worden op het voer voor hun huisdier en de vraag naar duurzaam voedsel toeneemt. Daarom verbreden we nu ons assortiment natuurlijke diervoeding met een insectenlijn,” vertelt Ard Malenstein, CEO van IJsvogel Retail waartoe Pets Place behoort.

De flexitarische hond

Bijna de helft van alle Nederlanders beschrijft zichzelf op dit moment als ‘flexitariër’: iemand die bewust minder dierlijke eiwitbronnen tot zich neemt. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 45 procent maximaal vier keer per week vlees eet. Honden doen op dit moment vrijwel niet mee met deze trend, terwijl dit dankzij de insectenvoeding nu op een verantwoorde manier wel kan. Viervoeters krijgen via insectenproteïne de eiwitten binnen die zij nodig hebben, zonder dat er vlees voor gebruikt wordt. “Baasjes hoeven zich dus geen zorgen te maken dat hun viervoeter te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt”, zegt Malenstein.

De verschuiving van hondenvoer afkomstig van vlees naar voer gebaseerd op insecteneiwit levert op jaarbasis een CO2-besparing op van vijf kilogram per hond. Malenstein: “Voor Pets Place hebben producten van Teds een extra meerwaarde, omdat ze in eigen land geproduceerd worden. Zo dragen we op meerdere manieren bij aan een duurzamere wereld en verkleinen wij onze klimaatafdruk als onderneming.” Doordat insecten zich snel vermenigvuldigen vormen zij een goed alternatief voor eiwitrijk voedsel. Ook spelen insecten een grote rol bij het circulair maken van de voedselketen, omdat het mogelijk is om insecten te kweken op mest en reststromen uit de voedselketen.

Insecten als natuurlijke oplossing

Het Nederlandse bedrijf Teds, dat is opgericht door Gijs van Maasakkers en Jimme Slippens, wil laten zien dat verandering van het dieet makkelijk kan zijn en je hond niet hoeft in te leveren op smaak en gezondheid. “Een pluspunt is dat deze hondenbrokken worden geproduceerd met zeer minimale uitstoot. Ook hebben veel honden last van allergieën of gezondheidsklachten door voeding. Hiervoor is insectenvoeding een natuurlijke oplossing, want insecten zijn van nature hypoallergeen”, vertelt Van Maasakkers.

Teds hondenvoeding is samengesteld met ervaren ontwikkelaars en nutritionisten. Van Maasakkers: “Teds hondenbrokken zijn geschikt voor alle types honden en rassen. Wij onderscheiden slechts twee soorten brokken, namelijk een soort voor de jonge hond en een voor de volwassen hond.” Bij de samenstelling is gekeken naar een perfecte balans in nutriënten in lijn met de richtlijnen voor een gebalanceerde voeding van The European Petfood Industry Federation (FEDIAF).