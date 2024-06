Duurzame grondstoffenproducent en klimaattechnologiebedrijf Perpetual Next mag in Moerdijk groen gas gaan produceren. Zij kreeg op woensdag 5 juni de vergunning om de benodigde aanpassingen aan haar fabriek te doen. Groen gas – opgewaardeerd biogas – is het meest duurzame en hoogwaardige alternatief voor aardgas. Dat kan direct worden geleverd aan het regionale gasnet. Door de verkregen vergunning komt Perpetual Next bovendien in aanmerking voor een aanzienlijke Europese subsidie voor de benodigde technische aanpassingen. Naar verwachting kan het eerste groene gas in Moerdijk al in het voorjaar van 2025 worden geleverd.

Perpetual Next Moerdijk

Momenteel produceert Perpetual Next in Moerdijk biogas, wat voortkomt uit vergisting van reststromen uit de voedselverwerkende industrie, zoals bijvoorbeeld over de datum producten van supermarkten en restafval van restaurants. De daarmee opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net en opgewekte warmte via een warmtenet geleverd aan lokale bedrijven. De upgrade naar groen gas maakt de output van de fabriek niet alleen duurzamer, maar ook veel efficiënter over de hele keten.

René Buwalda, bestuurder van Perpetual Next: “We hebben lang moeten wachten op deze vergunning. We zijn heel blij dat we onze fabriek nu eindelijk ook conform onze eigen doelstelling kunnen inzetten om het meest duurzame alternatief voor aardgas te produceren.” Na de aanpassingen aan haar fabriek schakelt Perpetual Next direct om. Daarmee is het een van de grotere groen gas producenten van Nederland, met een totale capaciteit van 6 miljoen kubieke meter per jaar.

Grote belangstelling uit Polen

Perpetual Next is onder meer actief in Polen, één van haar groeimarkten. Inmiddels is er grote belangstelling van Poolse ondernemingen. Stadbesturen die op zoek zijn naar een duurzaam, geopolitiek onafhankelijk en betaalbaar alternatief voor aardgas. De Poolse dochtervennootschap van Perpetual Next heeft inmiddels onder meer een joint venture met een gemeente en de grootste vuilstortondernemingen aldaar voor de productie van groen gas. Ook deze week was er bezoek in Moerdijk van een Poolse gemeentedelegatie met belangstelling om samen met Perpetual Next een soortgelijke fabriek te ontwikkelen in de desbetreffende gemeente in Polen. Buwalda: “Voor Europa hebben het geopolitieke belang om onafhankelijk te zijn van fossiel gas en verduurzaming de hoogste prioriteit. Dat zorgt voor een explosieve vraag naar groen gas, onder meer in Polen.

Volgens de European Biogas Association produceert Europa momenteel 21 miljard m3 biogas en biomethaan. Zij heeft vastgesteld dat die productie tegen 2030 verdubbelt tot 35-45 miljard m3. Tegen 2050 kan de productie minstens vervijfvoudigen ten opzichte van de huidige productieniveaus, namelijk tot 167 miljard m3. We zijn met onze vergunning uniek voorgesorteerd om snel aan die vraag te kunnen voldoen.”

Over Perpetual Next

Perpetual Next richt zich op de conversie van organisch afval in waardevolle, hernieuwbare grondstoffen, halffabrikaten, energie en de ontwikkeling van de bijbehorende technologie. Met meer dan honderd medewerkers en vijf eigen productiefaciliteiten in verschillende Europese landen werkt het aan oplossingen om industrieën duurzamer te maken en daarmee verdere klimaatverandering tegen te gaan. Perpetual Next is georganiseerd in drie business units, elk met hun eigen specialiteiten, toegewijde teams en hun eigen strategische partners en klanten.