Klimaattechnologiebedrijf en producent van duurzame grondstoffen Perpetual Next heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met multinational Air Liquide Construction & Engineering voor de levering van technologie voor syngas zuivering en opwerking (watergas shift) en de (bio)methanol synthese die toegepast kunnen worden op Perpetual Next biomethanolfaciliteiten en een volledig industrieel bewezen productieketen vormen.

Ellis Huijsmans, Chief Project Officer bij Perpetual Next: “Door het combineren van drie industrieel bewezen processtappen ontwikkelt Perpetual Next een onderscheidende productieketen voor groene methanol. “Proven technology” is wat nodig is om op grote schaal bio commodity’s te produceren en zo een baanbrekend alternatief te bieden voor de industrie. We zijn er dan ook erg trots op dat Air Liquide Engineering & Construction met ons zal samenwerken om de haalbaarheid van een eerste project voor de ontwikkeling en implementatie van deze technologieën te onderzoeken.”

Productieproces voor biomethanol

De door Perpetual Next ontwikkelde productieketen start met torrefactie: de thermochemische omzetting van organisch afval in een zuurstofarme omgeving. Een technologie welke door Perpetual Next op industriële schaal wordt toegepast in hun installaties in Dilsen Stokkem (België) en Vägari (Estland). Door middel van torrefactie is Perpetual Next erin geslaagd haar biokoolstof nagenoeg dezelfde eigenschappen te geven als fossiele koolstof waardoor het in te zetten is voor het vervaardigen van syngas door middel van conventionele vergassingstechnologieën.

De door Perpetual Next geselecteerde vergassingstechnologie (Entrained Flow) wordt wereldwijd het meest toegepast en is door Perpetual Next gekozen omdat het een zeer hoge kwaliteit syngas produceert waarbij minimaal teren ontstaan en het proces nauwelijks gevoelig is voor de aanwezigheid van mineralen. Onafhankelijke onderzoeksresultaten hebben recent aangetoond dat Perpetual Next’s biokoolstof geschikt is voor gasificatie op industriële schaal.

De laatste stap in de productieketen voor biomethanol, ontwikkeld door Perpetual Next, betreft de zuivering en verwerking van syngas, evenals de methanolsynthese. Dit wil Perpetual Next realiseren door de samenwerking met Air Liquide Engineering & Construction, een gerenommeerde technologieleider met meer dan 50 jaar ervaring in het ontwerpen, engineeren, inkoop (procurement) en bouwen van methanolfabrieken.

Biomethanol productiefaciliteiten

Perpetual Next heeft jarenlange ervaring in het bouwen en opereren van biokoolstof productiefaciliteiten en heeft daarnaast enorm geïnvesteerd in torrefactie R&D waardoor het unieke kennis bezit over het produceren en toepassen van biokoolstoof op industriële schaal. Perpetual Next ziet de productie van biokoolstof als de ‘linking pin’ voor de productie van biomethanol. Perpetual Next ontwikkelt momenteel biomethanol productiefaciliteiten in Delfzijl (NL), Moerdijk (NL), Vägari (Est)en Florida (USA) met elk een productiecapaciteit van 220.000 ton per jaar. Biomethanol is een één-op-één-vervanger van fossiele (grijze) methanol en een van de grootste en meest impactvolle grondstoffen ter wereld. Veel van de producten die we in ons dagelijks leven tegenkomen, van kunststoffen en verven tot cosmetica, gebruiken methanol als grondstof. Het is niet alleen een bouwsteen voor verschillende producten; methanol is ook een brandstof die schepen en voertuigen aandrijft.