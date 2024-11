Shell Chemicals Park Moerdijk heeft een nieuwe fabriek opgestart waardoor moeilijk of niet te recyclen plastic toch kan worden hergebruikt. Met de zogeheten Market Development Upgrader (MDU) kan het chemiecomplex op schaal circulaire grondstoffen gaan innemen. Dat is een mijlpaal voor Shell, en essentieel voor de ontwikkeling van chemische circulariteit in Nederland.

Tot nu wordt plastic vooral mechanisch gerecycled. Dat is niet voor alle plastic een optie. Bijvoorbeeld voor verpakkingen van etenswaren is om hygiënische redenen deze vorm van recyclen niet mogelijk. Met chemisch recyclen kunnen voedingsverpakkingen wel een tweede leven krijgen. Daarin speelt de MDU een sleutelrol.

Van plastic afval naar nieuwe bestanddelen

Hoe gaat dit proces in zijn werk? Eerst wordt plastic afval in een fabriek verhit tot circa 450 graden Celsius, tot het is gesmolten en de zuurstof geheel is onttrokken. Wat overblijft wordt pyrolyseolie genoemd. De MDU zuivert deze olie zodat die als voeding kan dienen voor de kraakinstallatie op Moerdijk. Deze kraker knipt en scheidt grotere en kleinere molecuulketens en maakt zo de basischemicaliën voor producten die we allemaal elke dag gebruiken.

“De industrie speelt een grote rol in de overgang naar een duurzame, circulaire economie,” zegt minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei. “Deze nieuwe fabriek van Shell verbetert de mogelijkheden om plastic te recyclen, vermindert de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en stimuleert innovatie en groene groei. Dit is een mooi voorbeeld hoe van hoe Nederland internationaal in kan uitblinken in een toekomstbestendige industrie.”

“Moerdijk is de eerste locatie binnen Shell die pyrolyseolie op industriële schaal inzet”, aldus directeur Richard Zwinkels van Shell Chemicals Park Moerdijk. “Chemisch recyclen helpt om een echt circulair systeem voor plastic van de grond te krijgen in de maatschappij, vergelijkbaar met hoe we glas en papier inzamelen en hergebruiken.”

Staatssecretaris van Milieu Chris Jansen zegt: “Vandaag zag ik weer een mooi voorbeeld van hoe innovatief Nederland is. We hebben dit soort innovaties nodig voor de transitie naar een circulaire plastic-keten. Naast de bestaande recyclingroutes is er behoefte aan het opschalen van nieuwe recyclingroutes, zoals deze fabriek. Heel mooi om te zien dat de sector vandaag weer een stap zet.”

De nieuwe manier van recyclen

Op dit moment wordt maximaal 46% van het plastic afval (mechanisch) gerecycled. Ofwel: versnipperd, gewassen, gesorteerd en beperkt hergebruikt. De rest van het plastic afval wordt verbrand. De MDU-installatie op Shell Chemicals Park Moerdijk brengt daar verandering in, zodat chemische en mechanische recycling elkaar kunnen aanvullen. Uiteindelijk zal de MDU worden opgeschaald naar volledige capaciteit van 50 kiloton pyrolyseolie doorzet per jaar. Hiervoor verwerkt de fabriek olie gewonnen uit plastic afval van ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders – net zoveel als er in Noord-Brabant wonen.

Chemie voor vandaag en morgen

Shell Chemicals Park Moerdijk doet nog veel meer in de chemie voor vandaag en morgen. Zo werd op 16 oktober al de elektrificatie van twee bestaande stoomturbines op de kraker aangekondigd, en dat zorgt samen met het vervangen van oude fornuizen op diezelfde kraker voor een CO2-uitstootreductie van ongeveer 20%.