PepsiCo Europe breidt het portfolio van gezondere snacks en dranken uit binnen de EU

PepsiCo Europe kondigt vandaag een ambitieus nieuw plan aan om meer keuzes toe te voegen aan haar voedsel- en drankenportfolio in de lidstaten van de Europese Unie. Het plan houdt een reeks toezeggingen in op basis van strenge wetenschappelijk gefundeerde voedingsmiddelenrichtlijnen. Deze vrijwillige toezegging zal worden voorgelegd aan de Europese Commissie als onderdeel van haar Gedragscode voor Verantwoord Ondernemen en Marketingpraktijken. Deze toezeggingen bouwen voort op de vooruitgang die PepsiCo het afgelopen decennium al wereldwijd heeft geboekt om toegevoegde suikers in dranken en natrium en verzadigd vet in voedingsmiddelen te verminderen, kleinere porties te introduceren en gezondere alternatieven van bestaande merken, zoals Pepsi MAX, 7UP Free en Lay’s Oven Baked, te creëren.

Voor zijn drankenportfolio binnen Europa, waaronder Pepsi en 7UP, belooft PepsiCo de gemiddelde hoeveelheid van toegevoegde suikers in zijn hele drankenassortiment te verminderen met 25% tegen 2025 en 50% tegen 2030[2]. PepsiCo heeft binnen Europa al een sterk portfolio opgebouwd van suikervrije dranken, waaronder Pepsi MAX en 7UP Free. De suikerreductie heeft ook een positieve impact op het klimaat. Het bedrijf schat dat de overstap van suikerhoudende naar suikervrije receptuur tot een kwart van de broeikasgasemissies van een drank vermindert.

PepsiCo Europe wil ook verder gaan om het portfolio van snacks uit te breiden met gezondere opties en leren van zijn succes met het snelgroeiende aandeel aan suikervrije dranken. Het doel is om de verkoop van snacks met een score B of beter in het veelgebruikte Nutri-Score voedingsetiketteringssysteem[3] tegen 2025 met meer dan 10x te verhogen. Dit zal van gezondere snacks de snelst groeiende voedselcategorie maken in de komende vier jaar met de ambitie om dit uit te breiden tot een portfolio van $ 1 miljard tegen 2030.

De nieuwe doelen zullen worden bereikt door het herformuleren van bestaande producten en het uitbreiden naar meer markten van de gezondere snacks van het bedrijf, zoals Lay’s Oven Baked en PopWorks, het nieuwe assortiment gezondere snacks van gepofte maïschips dat onlangs werd geïntroduceerd.

PepsiCo’s portfolio van granen, waaronder Quaker Oats, bevat al een reeks voedzame producten voor EU-consumenten, waarbij 70% van de producten[4] een Nutri-Score A of B heeft.

Silviu Popovici, Chief Executive Officer, PepsiCo Europe zei: “Consumenten willen gezondere en duurzamere merken, en ze willen producten die heerlijk smaken. In het afgelopen decennium hebben we producten opnieuw geformuleerd en geïntroduceerd om consumenten gezondere opties te bieden. Als gevolg zijn bijna een op de drie frisdranken die we nu verkopen in Europa suikervrij en we geloven dat deze trend in de loop van de tijd zal blijven groeien. We kunnen dankzij deze belofte onze ervaring met suikerreductie gebruiken om onze overschakeling naar een portfolio met gezondere snacks te versnellen.”

PepsiCo begrijpt dat het van vitaal belang is om de producten op een verantwoorde manier te promoten. Het bedrijf heeft zich ook aangesloten bij UNESDA (the European soft drinks industry association) en de toezeggingen van de World Federation of Advertisers (EU Pledge) om geen marketing of reclameactiviteiten uit te voeren voor kinderen onder de 13 jaar. PepsiCo maakt sinds 2006 geen reclame meer voor zijn frisdranken aan jongeren onder de 12 jaar in Europa en maakt gebruik van wetenschappelijk gefundeerde voedingscriteria om te bepalen welke voedingsproducten ze mogen adverteren aan jongeren onder de 12 jaar.

Dit nieuwe plan maakt deel uit van PepsiCo’s inspanningen om duurzamere voeding te creëren en de ambitieuze Green Deal van de EU te ondersteunen. Het bedrijf kondigde eind 2020 aan om in negen EU-markten het gebruik van nieuw plastic te verminderen door over te schakelen op 100% gerecyclede plastic flessen voor het merk Pepsi. PepsiCo heeft ook zijn doelen uitgebreid om de klimaatverandering aan te pakken, door zich te in te zetten om tegen 2040 energieneutraal te worden en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 40% te verminderen tegen 2030. Tegelijkertijd wordt ook de volledige agrarische voetafdruk van de regeneratieve landbouw opgeschaald, waardoor de BKG tegen 2030 met 3 miljoen ton worden verminderd.

[1] Berekend op basis van verkoopwaarde in de detailhandel

[2] In vergelijking met een basislijn van 2019

[3] Nutri-Score is een voedselkeuzelogo dat de voedingskwaliteit van voedsel beoordeelt aan de hand van zes kleurencodes, gaande van A tot E.