CHANGAN Automobile heeft tijdens een evenement, in samenwerking met CATL, ’s werelds eerste in massaproductie te nemen personenauto met natrium-ionbatterijen (‘zout-accu’) onthuld. De auto zal naar verwachting medio 2026 op de markt komen.

Als exclusieve strategische partner van CHANGAN voor natrium-ionbatterijen zal CATL zijn geavanceerde Naxtra-natrium-ionbatterijen leveren voor het volledige merkenportfolio van CHANGAN, waaronder AVATR, Deepal, Qiyuan en UNI. De lancering markeert een belangrijke stap in de transitie van de industrie naar een ecosysteem met twee chemische samenstellingen, waarbij natrium-ion- en lithium-ionbatterijen elkaar aanvullen om aan de uiteenlopende behoeften van klanten te voldoen.

“De komst van natrium-iontechnologie markeert het begin van een tijdperk van dual-chemistry. De visie van CHANGAN toont zowel haar verantwoordelijkheid voor energiezekerheid als haar strategische vooruitziendheid. Net zoals CHANGAN jaren geleden elektrische voertuigen omarmde, neemt het bedrijf nu opnieuw het voortouw met haar natrium-ion-roadmap. Bij CATL waarderen we de mogelijkheid om samen te werken met zo’n marktleider en ondersteunen we haar strategie volledig. We bundelen onze expertise om veilige, betrouwbare en hoogwaardige natrium-iontechnologie op de markt te brengen”, aldus Gao Huan, CTO van CATL’s China E-car Business.

Ongeëvenaarde prestaties en veiligheid bij koud weer

De Naxtra natrium-ionbatterij van CATL bereikt een energiedichtheid van maximaal 175 Wh/kg, waarmee de huidige norm voor massaproductie wordt gezet. Het geavanceerde Cell-to-Pack-systeem en het intelligente BMS maken een volledig elektrische actieradius van meer dan 400 km mogelijk. Naarmate de toeleveringsketen van natrium-ionbatterijen vordert, wordt een actieradius van 500-600 km verwacht voor volledig elektrische varianten en 300-400 km voor varianten met range-extender/hybride configuraties. Hiermee wordt meer dan 50% van de actieradiusbehoefte in de markt voor elektrische voertuigen gedekt.

De batterij werkt betrouwbaar, zelfs bij extreme kou, en levert bijna drie keer zoveel ontladingsvermogen als vergelijkbare LFP-batterijen bij -30 °C. Tegelijkertijd behoudt de batterij meer dan 90% van de capaciteit bij -40 °C en een stabiele stroomvoorziening bij temperaturen tot -50 °C. Getest onder zware omstandigheden zoals pletten, boren en zagen, blijft de batterij rook- en brandvrij en levert continu stroom. Dit zet een nieuwe standaard voor veiligheid en betrouwbaarheid.

Een strategische stap voor wereldwijde elektrificatie

Natrium-ionbatterijen bieden overvloedige grondstoffen, snellere prestaties bij koud weer en een milieuvriendelijke productie en recycling. Dit draagt ​​bij aan de diversificatie van toeleveringsketens en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Volgens Precedence Research zal de wereldwijde markt voor natrium-ionbatterijen naar verwachting groeien van 1,39 miljard dollar in 2025 tot 6,83 miljard dollar in 2034. 2026 zal een belangrijk jaar zijn voor de introductie van deze technologie in meer voertuigen en op bredere markten. Ter ondersteuning van deze uitbreiding van het ecosysteem is de natrium-ionbatterij van CATL ontworpen voor brede toepasbaarheid in diverse automerken, waarbij flexibele integratie wordt gecombineerd met prestatieverbeteringen. Tegelijkertijd is CATL van plan om tegen 2026 meer dan 3.000 Choco-Swap-batterijwisselstations te openen in 140 steden in China, waarvan meer dan 600 in de koudere noordelijke regio’s, waardoor automobilisten landelijk snel en betrouwbaar toegang hebben tot energie.

Tien jaar onderzoek en ontwikkeling leidt tot een doorbraak

CATL startte in 2016 met onderzoek naar natrium-ionbatterijen en investeerde bijna 10 miljard RMB in de ontwikkeling van bijna 300.000 testcellen. Met meer dan 300 R&D-medewerkers, waaronder 20 gepromoveerden, heeft CATL een fundament gelegd voor veilige, hoogwaardige en schaalbare natrium-ionbatterijen.

Door technische innovatie te combineren met industriële schaalvergroting, brengen CATL en CHANGAN natrium-ionbatterijen van laboratoriumdoorbraken naar massale marktintroductie, waarmee ze zich vestigen als een haalbare, gangbare oplossing voor elektrische mobiliteit.