PACCOR wil met nieuwe materialenstrategie circulaire marktleider worden

Voor PACCOR, een toonaangevende wereldspeler in de verpakkingsindustrie, is het duidelijk dat de vele verschillende taken en interrelaties met sociale, ecologische en economische factoren de verpakkingssector uiterst complex en veeleisend maken. De zoektocht naar de meest duurzame verpakkingsmaterialen voor een veilige en efficiënte voedselwaardeketen is een van de fundamentele stappen van het bedrijf om de transformatie te versnellen naar een circulaire economie. Om dit tijdig te realiseren is een roadmap opgesteld.

Als onderdeel van zijn CARE-strategie en dankzij versterkte partnerschappen in de waardeketen, zal PACCOR nu het gebruik van post-consumer hars (PCR), van zowel mechanische als chemische technologieën, verder verhogen, als evenals alternatieve biobased materialen in de oplossingen die het biedt. De nieuwe materiaalstrategie, die nu in alle fabrieken wordt geïmplementeerd, zal het aandeel PCR-kunststoffen vergroten in de producten van PACCOR op korte en langere termijn. Tegelijkertijd, en ter ondersteuning van een koolstofarme waarde keten in lijn met de toezeggingen van de Overeenkomst van Parijs, PACCOR richt zich op innovatieve materialen en alternatieve (bio)grondstoffen waarvan het duurzaamheidsprofiel in vergelijking met niet-hernieuwbare alternatieven duidelijk aangetoond vanuit een holistisch perspectief. In deze context heeft de Groep zich ten doel gesteld om minstens 10 % polyolefinen uit biogrondstoffen tegen 2025.

“Omdat er veel vraag is naar deze alternatieven, zijn we er zeker van dat onze strategie onze klanten zal helpen een breder scala aan producten aan te bieden verpakkingsoplossingen aan de eindconsument en hen te helpen hun duurzaamheidsdoelen en -verplichtingen te bereiken,” legt Andreas Schütte, CEO van PACCOR, uit. “Met een gezonde mix van reduceren, recyclen en vervangen, zullen we slagen in voldoen aan de doelstellingen die de wetgever voor de industrie heeft gesteld.”

Om zijn ambitieuze doelen te bereiken, gaat PACCOR nu partnerships aan met verschillende leveranciers en het sluiten van een aantal samenwerkingsovereenkomsten. Het bedrijf zal onder meer lid worden van Styrenics Circular Solutions AISBL in Brussel vanaf 1 oktober 2021. De SCS-organisatie is een gezamenlijke industrie initiatief en werd formeel opgericht in december 2018 door toonaangevende producenten van styreen.

“Deze focus op nieuwe materialen zal een belangrijk onderdeel zijn van onze CARE-strategie om de transitie naar een circulair te versnellen economie in de komende jaren, samen met onze andere doelen om onnodige of problematische verpakkingen te verminderen materialen en om tegen 2023 100% recycleerbaarheid van onze producten te bereiken. Meer informatie over PACCOR’s specifieke materiële doelen, partnerschappen en oplossingen om de positieve impact op de samenleving te vergroten, volgen binnenkort”, besluit Caterina Camerani, VP Group Sustainability bij PACCOR.