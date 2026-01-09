Volvo Trucks is opnieuw marktleider in elektrische vrachtwagens in Nederland. Dankzij een breed en leverbaar productportfolio, maatwerkoplossingen, veel kennis en ervaring bij het dealernetwerk en intensieve samenwerking met opbouwpartners, kozen ook in 2025 veel vervoerders voor elektrisch aangedreven Volvo-trucks.

In 2025 groeide in Nederland het aantal batterij-elektrische Volvo-trucks in uiteenlopende inzetgebieden: van stadsdistributie en afvalinzameling tot bouwlogistiek en nationale inzet. Met een marktaandeel van 31,4% (bron: RDC, peildatum 01-01-2026) behoudt Volvo Trucks de marktleiderspositie in elektrische vrachtwagens. Het merk blinkt uit in bakwagens, vuilniswagens, bouwvoertuigen en andere oplossingen voor emissievrije inzet.

“We zijn trots op onze klanten die het vertrouwen in ons hebben en dat wij met hen de overstap naar elektrisch rijden in een stroomversnelling kunnen brengen. Dankzij ons brede portfolio, de vele af-fabriekopties en specifieke maatwerkoplossingen, kunnen we – samen met de expertise van ons uitgebreide dealernetwerk en de sterke samenwerking met onze opbouwpartners – vrijwel elke inzet elektrisch invullen”, zegt Jan Schouten, manager energietransitie bij Volvo Trucks Nederland.

Hij vervolgt: “Er zit nu echt vaart in de energietransitie. Van alle elektrische vrachtwagens die sinds het begin in Nederland op kenteken gezet zijn, is bijna 40% daarvan in 2025 geregistreerd. Subsidieregelingen die vanuit de Nederlandse overheid beschikbaar zijn, zoals AanZET, dragen hieraan bij. Ook zien we dat de vrachtwagenheffing die dit jaar in Nederland wordt ingevoerd een grote rol speelt bij de keuze om elektrisch te rijden.”

Miljoenen elektrische kilometers aan ervaring

Wereldwijd hebben Volvo’s elektrische vrachtwagens sinds de introductie in 2019 inmiddels meer dan 250 miljoen kilometer in het commerciële goederenvervoer gereden – ervaring die dagelijks wordt ingezet om de uptime, veiligheid en efficiency van de voertuigen verder te optimaliseren. Nederlandse vervoerders dragen hier fors aan bij: intussen hebben zij meer dan 50 miljoen kilometer gereden met hun elektrische Volvo-trucks.

“Een aantal van onze Nederlandse klanten heeft elektrische trucks rijden met meer dan 400.000 kilometer op de teller. Met de ondersteuning vanuit ons dealernetwerk en de services van Volvo Connect, weten vervoerders de elektrisch aangedreven vrachtwagens steeds effectiever in te zetten – er zijn er die intussen jaarkilometrages van 175.000 kilometer halen”, vertelt Jan Schouten.

Verdere uitbreiding elektrische productaanbod

Volvo Trucks introduceerde in 2019 de Volvo FL Electric en FE Electric en begon als eerste OEM met de serieproductie van elektrische vrachtwagens. Het productaanbod werd in 2022 uitgebreid met elektrische trucks voor zwaardere inzet. In 2024 werden de Volvo FH Aero Electric en FM Low Entry daaraan toegevoegd.

In 2026 breidt Volvo Trucks het al omvangrijke elektrische aanbod verder uit. De Volvo FH Aero Electric met extended range biedt een actieradius tot circa 600 kilometer, bij uitstek geschikt voor nationale en internationale inzetten. Daarnaast is recent de 14-tons Volvo FL Electric aangekondigd: een wendbare instapversie voor binnenstedelijke distributie, met verschillende accu- en asconfiguraties.

Ook marktleiderschap in (bio-)LNG, constructiesegment en bakwagens

Naast het marktleiderschap in elektrische vrachtwagens heeft Volvo Trucks in 2025 ook haar positie als marktleider in (bio-)LNG-trucks behouden. Gekeken naar alle aandrijflijnen is Volvo Trucks over 2025 ook marktleider binnen het constructiesegment en in bakwagens.

Het onderstreept de kracht van Volvo Trucks als veelzijdige partner voor transportoplossingen, waarbij innovatie en maatwerk centraal staan. Klanten kunnen rekenen op een compleet aanbod dat aansluit bij uiteenlopende inzetgebieden en duurzaamheidsdoelstellingen.