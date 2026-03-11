Houtbouw is sneller en duurzamer en daarmee belangrijk om klimaat- en woningbouwdoelen te halen. Daarom gaan BAM en Binderholz, Europa’s grootste houtleverancier, strategisch samenwerken om fabrieksmatige houtbouw in Nederland sneller en op grotere schaal mogelijk te maken. Vooral meerlaagse houtbouw vraagt om specialistische kennis. BAM past steeds meer houtbouw toe en versterkt dit nu met de expertise en productiecapaciteit van Binderholz. De samenwerking krijgt direct vorm in de gewonnen opdracht voor een nieuw, 76 meter hoog en grotendeels in hout gebouwd kantoor van het Rijksvastgoedbedrijf aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag.

De overgang naar hout- en modulaire bouw wordt steeds noodzakelijker, maar vraagt ook om een andere manier van werken. Zo wordt bij modulair bouwen delen van een woning of bedrijfsgebouw vooraf in de fabriek geproduceerd, waardoor de bouwtijd op de bouwplaats veel korter wordt en de kwaliteit verbetert. Ook is er specifieke kennis nodig over vochtbeheersing, brandveiligheid, geluid, trillingen en de verbindingen tussen hout, beton en staal.

Door dit partnerschap gaan BAM en Binderholz samenwerken vanaf de aanbesteding tot en met de uitvoering. Door uitbreiding van productie en betrouwbare levering van hout- en prefab-elementen kan BAM nog beter inspelen op de groeiende vraag naar houtbouw. Daarnaast gaan beide partijen modulaire houtbouwconcepten ontwikkelen, zoals voor meerlaagse woon- en bedrijfsgebouwen. Binderholz is actief in de volledige houtketen, van bosbeheer, productie, engineering tot montage.

Opdracht biobased Rijkskantoor Juliana van Stolberglaan: partnerschap direct in de praktijk

Een eerste concreet resultaat van de nieuwe samenwerking is de gewonnen tender voor het nieuwe houten Rijkskantoor aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Het gebouw wordt een uitnodigende werkomgeving voor het ministerie van OCW en DUO, waarbij daglicht en natuurlijke materialen centraal staan. Binderholz levert en monteert de houten draagstructuur en prefab-elementen voor dit hoogbouwkantoor dat in 2030 wordt opgeleverd. Meer over deze opdracht is te vinden op bam.com.

Nederlandse houtbouwmarkt flink in opmars

Houtbouw groeit snel in Nederland. Het aandeel in woningbouw steeg van 4% in 2022 naar 8% in 2023. Tegen 2030 is de ambitie dat 30% van de nieuwbouwwoningen biobased materialen zoals hout bevat. In utiliteitsbouw lag het aandeel in 2023 op 2 tot 5% en ook daar ziet BAM de belangstelling toenemen. Dit wordt gedreven door de noodzaak om de CO₂‑uitstoot van gebouwen in elke fase te verlagen, zodat opdrachtgevers en bouwbedrijven hun emissies kunnen beperken en duurzaamheidsdoelen kunnen halen.

Carla Rodenburg, Chief Operating Officer van BAM Nederland, zegt hierover: “Hout- en modulaire bouw vormen de toekomst, omdat ze belangrijke versnellers zijn om de bouw te verduurzamen en woningbouwdoelen te halen. Daarvoor moet de keten wel worden aangepast zodat deze kan opschalen. Met dit partnerschap zetten we daarin een belangrijke stap en zijn we goed voorgesorteerd om succesvol in te spelen op deze belangrijke ontwikkeling.”

Strategische samenwerking

De samenwerking moet zorgen voor meer standaardisatie, kortere doorlooptijden en meer voorspelbaarheid in ontwerp en uitvoering. BAM en Binderholz spreken ook af om transport naar Nederland te verplaatsen van vrachtwagen naar het spoor.