Oxfam Novib: Lidl neemt mensenrechten serieus, Aldi en PLUS blijven achter

Lidl publiceert nieuw mensenrechtenbeleid in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Ook zegt de supermarktketen toe dat hetzelfde beleid op korte termijn gepubliceerd wordt in alle andere landen waar het gevestigd is, zoals Spanje, Frankrijk, Italië, België, de Verenigde Staten en landen in Oost-Europa. Terwijl Nederland nu midden in de coronacrisis zit en supermarkten en hun personeel een cruciale rol spelen bij onze dagelijkse voedselvoorziening, laat Lidl met dit beleid zien dat het zich ook in gaat zetten voor meer transparantie, betere arbeidsrechten en een leefbaar loon voor de arbeiders die ons voedsel produceren in ontwikkelingslanden. Dit is het nieuwste resultaat van Oxfam Novib’s Behind the Barcodes campagne die in 2018 startte.

Lidl is één van de grootste supermarktketens ter wereld met meer dan 10.000 winkels in 32 landen en wordt sinds 2018 beoordeeld op de Oxfam Behind the Barcodes ranglijst. Daarin worden onder meer de 5 grootste supermarkten in Nederland beoordeeld op hun beleid en praktijk wat betreft het beschermen van arbeiders en boeren in de productieketens in ontwikkelingslanden. Lidl volgt hiermee Albert Heijn en Jumbo, die vorig jaar al verbeteringen op het gebied van mensenrechten doorvoerden. Aldi en PLUS blijven opnieuw achter.

“Na maanden van campagne voeren en intensieve gesprekken met Lidl in Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië zegt de Duitse supermarktketen nu publiekelijk toe dat het mensenrechten serieus gaat nemen. Dit is een grote stap en geeft aan dat ook voor Lidl mensenrechten belangrijk zijn. Ook in deze tijden van grote onzekerheid, veroorzaakt door het coronavirus, en de cruciale rol die de supermarkten en hun personeel momenteel spelen bij het in stand houden van de voedselvoorziening. Dat Lidl desondanks haar mensenrechtenbeleid gaat verbeteren, maakt duidelijk dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid hiervoor serieus neemt. Uiteraard gaan we de toezeggingen van de supermarktketen actief volgen en zullen we nagaan of Lidl ook in de andere landen waar het actief is ook echt de daad bij woord voegt en het nieuwe mensenrechtenbeleid daadwerkelijk publiceert. ”, aldus Charlotte Vollaard, Oxfam Novib expert op mensenrechten en bedrijfsleven.

Lidl zet op drie belangrijke thema’s stappen. Ten eerste erkent het bedrijf verantwoordelijk te zijn voor mensenrechten in haar toeleveringsketens. Ook heeft Lidl op basis van internationale richtlijnen de mensenrechtenschendingen in kaart gebracht voor al haar eigenmerk producten. Op basis van dit onderzoek heeft Lidl besloten om drie onderzoeken per jaar te doen naar productieketens in de productielanden en hierover te publiceren. In deze onderzoeken, allereerst naar thee uit Kenia, bessen uit Spanje en bananen uit Zuid-Amerika, gaat Lidl ook vakbonden en maatschappelijke organisaties betrekken. Lidl erkent dat de lonen in veel van de toeleveringsketens in verschillende landen te laag zijn om van rond te komen en gaat zich inzetten om arbeiders een leefbaar loon te betalen.

Ten tweede gaat Lidl zich meer inzetten voor de rechten en positie van vrouwen in de toeleveringsketens. En tot slot publiceert Lidl in elk land een lijst van directe leveranciers, en belooft deze later uit te breiden met meer details zodat de herkomst van de producten in de schappen te achterhalen is. Dit is van groot belang om mensenrechtenschendingen effectief te kunnen signaleren en aan te pakken. Waar mogelijk werkt Lidl met andere supermarkten samen en pakt het problemen in toeleveringsketens samen met de leveranciers aan.

“Lidl volgt de twee Nederlandse supers Albert Heijn en Jumbo, die vorig jaar ook toezeggingen hebben gedaan. Op twee punten gaat Lidl zelfs verder. Zo belooft het bedrijf de mensenrechten onderzoeken in zijn geheel te gaan publiceren, terwijl Albert Heijn en Jumbo alleen toegezegd hebben over de onderzoeken te publiceren maar niet op welke manier. Daarnaast zegt Lidl toe beleid op gelijkheid tussen vrouwen en mannen te gaan ontwikkelen, een thema waar veel andere supermarkten nog onvoldoende werk van maken. De nieuwe stappen van de discounter laten zien dat respect voor mensenrechten stap voor stap een hogere prioriteit krijgt in de supermarktsector. Dit betekent dat ook de supermarktketens Aldi en PLUS niet meer kunnen achterblijven”, aldus Vollaard.

Oxfam Novib’s Behind the Barcodes campagne heeft als doel de vijf grootste Nederlandse supermarktketens aan te sporen tot verbeteringen op o.m. transparantie, leefbaar loon, vrouwenrechten en arbeidsomstandigheden van kleinschalige boeren en arbeiders in hun toeleveringsketens in ontwikkelingslanden. De top 5 van Nederlandse supermarkten zijn in 2018 en in 2019 door Oxfam Novib gerangschikt en daaruit blijkt dat zij veel te weinig aandacht hebben voor deze thema’s.

Foto: Arie Kievit/Oxfam Novib