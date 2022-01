OU. Boutique Stories wordt brand partner van EarthToday

Speciaal voor de unieke samenwerking met EarthToday heeft OU. Boutique Stories een ‘Organic Planet Sweater Collection’ ontworpen. Bij aanschaf van een ‘Planet Sweater’ krijg je een unit of nature cadeau. Een uon is een echte vierkante meter beschermd stukje planeet, inclusief geolocatie en bewijs van bescherming op jouw naam geregistreerd. Via EarthToday.com kun je zelfs je eigen stukje beschermde natuur bekijken en in de gaten houden.

EarthToday is een community of changemakers met de missie om 50% van de planeet voor het jaar 2050 te beschermen met een nogal briljant en disruptive idee: Iedereen gaat een stuk natuur voor zijn rekening nemen, en samen worden dat grote gebieden die we in beheer laten bij de grote erkende natuurbeschermers die zich voor dit plan universeel verbinden. En… voor elke via EarthToday beschermde m² brengen de natuurbeschermingsorganisaties nog één m² in bescherming, gegarandeerd. Dat is het groenste groei model, waar iedereen die van de planeet houdt aan mee moet doen.

OU.’s limited edition Sweater Trio is gemaakt van zacht organisch katoen en met veel liefde voor onze Moeder Aarde. De planeet is namelijk van jou en van ons. We moeten stukje bij beetje onze planeet gaan ‘ownen’ en beschermen, voor altijd. Hoe meer uon’s via EarthToday hoe meer de planeet kan blijven bloeien.

OU. sluit zich aan bij dit geweldige initiatief van Earth Today dat barst van de positieve energie en creativiteit met een groots, doch voor het eerst in de historie, haalbaar plan dat voor het gezond voortbestaan van Moeder Aarde kan zorgen. Daarom verdient dit platform alle aandacht en OU. draagt hier graag aan bij. Vandaar een speciale collectie en voor iedereen een m² cadeau, die je direct online kan claimen na aanschaf van de trui.

OU. is een relatief klein ‘boutique’ bedrijf met een minimale footprint, omdat we in kleine oplages produceren en niet ver van hier: in Italië. Portugal, Spanje en Turkije. Onze items zijn van hoogwaardige kwaliteit en gemaakt om bewust aan te schaffen en lang te dragen en onze kleding is ook ‘second-life’ proof. Maar met deze samenwerking geven we toch iets terug aan de planeet en worden we als klein mode bedrijf nog meer bewust en ambitieus op het gebied van duurzaam produceren, werken met reusable plastics, recyclebare dozen en organic stoffen.

“We zijn ontzettend enthousiast over deze samenwerking, de frisse eye-popping designs van de sweaters, maar we zijn vooral ook heel blij om deel uit te maken van deze unieke journey en missie, met zoveel bijzondere mensen van EarthToday en hun inspirerende content op het wereldse platform, op weg naar een groenblauwe gezonde planeet, voor altijd,” – Valerie van der Meer, creative director van OU.

Via www.earthtoday.com ontdek je wat EarthToday allemaal doet en wie er allemaal aangesloten zijn. Op de pagina van OU. zie je de topics en highlights. Je kunt hier ook jouw uon claimen met de link die je ontvangt na aanschaf van de trui. Maar je kunt natuurlijk veel meer doen. Op EarthToday.com bescherm je binnen een paar klikken net zoveel vierkante meters als je zelf wilt en zo draag je jouw steentje, of beter, boompje misschien heel bos (!) bij aan het voortbestaan van deze prachtige planeet. Bij je aanschaf krijg je een bewijs van bescherming en kun je jouw groene stukje natuur te allen tijde online in de gaten houden al is het in Brazilië, Kenia, Portugal, Zambia, Argentinië of zelfs in ons eigen Limburg.