Otflow wint Start Up Funding Event 2019: Innovatie gaat food waste tegen op grote schaal

De Rotterdamse start-up Otflow is de grote winnaar geworden van het Start Up Funding Event 2019. Met de winst laten zij 159 inspirerende deelnemers achter zich en winnen naast de prestigieuze titel maar liefst €42.000 aan marketingmateriaal. De jury van maar liefst 50 professionals was onverdeeld enthousiast over de innovatie van Nederlandse bodem en prees Otflow over haar positieve impact op mensenlevens wereldwijd: ”Naast een super dedicated team, is Otflow een bedrijf dat veel kan veranderen in de wereld. Zelfs als zij slechts de helft van hun doelen behalen, zal het zo ontzettend veel food waste besparen. De nieuwe luchtverdeelmat van het bedrijf heeft ontzettend veel duurzame impact wereldwijd” aldus Lova Kremer, host & co-founder Start Up Funding Event.

Reduce food waste on a global scale

De fruitmarkt is tussen 2016 en 2018 maar liefst 43% (Bron:CBS) gegroeid. Een groot deel van het fruit dat we dagelijks eten, wordt aan de andere kant van de wereld verbouwd. Eén van de logistieke uitdagingen waar exporteurs mee kampen is het koel houden van de containers op zee. Vooral op het gebied rond de evenaar is het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur groot. Met de luchtverdeelmat van OTFLOW blijft de luchtverdeling in fruitcontainers 30% stabieler tijdens overzees transport. Dankzij deze innovatie is er wereldwijd minder foodwaste en hebben klanten van OTFLOW minder productverlies, minder inkomstenderving én een hogere kwaliteit van fruit.

Over OTFLOW

OTFLOW is een nieuwe Nederlandse start-up dat een vuist wil maken tegen voedselverspilling wereldwijd. Het Rotterdamse bedrijf is opgericht door Otto de Groot en Ronald Hagenstein. Na jarenlange ervaring van De Groot in de transportsector, besloot hij zich te richten op innovaties om logistieke processen te verbeteren en zodoende food waste in de fruistsector tegen te gaan. Inmiddels wordt het product van OTFLOW verkocht in 6 continenten en zijn er al 2000 containers beter gekoeld de wereld over gegaan. De focus van het jonge bedrijf ligt bij fruit, al brengt de transitie van het product naar andere sectoren ook mogelijkheden voor het transport van medicijnen, cosmetica en vlees.