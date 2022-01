Organisch vuurwerk SPARK is nieuw duurzaam vieren

Hoe kunnen we op een duurzame manier vieren? Kunstenaar Daan Roosegaarde raakte geïnspireerd door het magische licht van vuurvliegjes en de wens om de traditie van vuurwerk te moderniseren. Het resultaat is SPARK Bilbao, een poëtische voorstelling van duizenden, biologisch afbreekbare licht sparks die organisch door de lucht zweven, ontworpen door Studio Roosegaarde. De Wellbeing Summit in Bilbao-Biscay, Spanje, is de eerste ter wereld die dit innovatief design voor duurzaam vieren toont, vlak voor het Chinese Nieuwjaar.

SPARK Bilbao is een alternatief voor traditionele en vervuilende vieringen zoals vuurwerk, ballonnen, drones en confetti. De première van SPARK Bilbao kan vanaf vandaag bekeken worden op https://studioroosegaarde.net/ project/spark . Door een combinatie van design en technologie worden duizenden licht sparks van biologisch afbreekbare materialen geluidloos bewogen door de steeds verandere wind. SPARK is geïnspireerd op vuurvliegjes, zwermen vogels en de sterrenhemel. In het centrale park van Bilbao brengt deze circa 50 x 30 x 50 meter grote wolk van SPARK de bezoekers tot verwondering en reflectie over de verbondenheid met zichzelf, elkaar en de natuur. SPARK zal van 1 tot en met 3 juni 2022 in Bilbao-Biscay worden tentoongesteld.

Kunstenaar Daan Roosegaarde is gemotiveerd om onze angstgevoelens voor de toekomst om te zetten in nieuwsgierigheid door het ontwerpen van realistische alternatieven. SPARK Bilbao nodigt iedereen uit om deel uit te maken van een milieuvriendelijke toekomst.

Met SPARK wordt de onderlinge verbondenheid tussen mens en natuur gevierd en kunnen tradities op een nieuwe manier in stand worden gehouden. Daarnaast is het een duurzaam alternatief voor evenementen die reflectie en feestelijkheid willen bevorderen, zoals de Olympische Spelen, the Fourth of July, oudejaarsavond of andere gemeenschappelijke vieringen.