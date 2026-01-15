Waste-to-product bedrijf Renewi investeert in een nieuwe koelinstallatie op de locatie aan de Corsicaweg in Amsterdam. Daardoor is de locatie beter in staat om het groeiende volume organisch afval te verwerken, wat leidt tot een jaargemiddelde stijging van het recyclingpercentage met 3%. De investering sluit aan op de bijmengverplichting voor groen gas per 1 januari 2027, die de vraag naar hernieuwbare gassen verhoogt en zo een directe bijdrage levert aan de energietransitie in Nederland.

7.500 huishoudens voorzien van groene energie… en het worden er meer

De Renewi-locatie in Amsterdam verwerkt jaarlijks ongeveer 100 kiloton voedselresten en andere organische reststromen. Via een innovatief vergistingsproces wordt jaarlijks 19 miljoen kubieke meter biogas geproduceerd, waarvan 11 miljoen kubieke meter wordt gebruikt voor productie van groen gas dat rechtstreeks het aardgasnet in gaat. Dit is voldoende voor het jaarlijkse verbruik van ongeveer 7.500 huishoudens. De resterende ca. 8 miljoen kubieke meter biogas wordt in samenwerking met partner Nordsol opgewerkt tot bio-LNG voor Shell.

Klaar voor de toekomst

Tijdens het vergistingsproces komt veel water vrij, wat in het zuiveringsproces op zijn beurt aanzienlijk veel warmte produceert. Optimale koeling is daarom essentieel om de efficiëntie en stabiliteit van de totale installatie te waarborgen. Dankzij de nieuwe koelinstallatie kan Renewi ook tijdens warme zomers op volle kracht blijven draaien. Zo stijgt het recyclingpercentage met 3%.

“Deze koelinstallatie helpt ons om onze biogasproductie te verhogen en meer groene energie aan onze klanten te leveren. Zo spelen we gericht in op de bijmengverplichting vanaf 2027 en helpen we de energietransitie te versnellen. Elke kiloton organisch afval die wij omzetten in hernieuwbare energie, brengt ons weer een stap dichter bij een groenere economie,” aldus Marco Kalverda, Manager Organics bij Renewi.