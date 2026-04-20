De finalisten van de Rotterdamse Ondernemersprijs 2026 tonen volgens de jury alle drie een duidelijke combinatie van innovatiekracht, ondernemerschap en maatschappelijke impact. Deze 41e editie gaan Dura Vermeer, maxwell+spark en Koppert Cress de strijd met elkaar aan. De genomineerden voor de Nieuwe Heldenprijs 2026 zijn Flasc, Plastilose en Tree Composites. Wethouder Robert Simons maakte alle finalisten op 17 april bekend tijdens een bijeenkomst in het Rotterdamse stadhuis. De uitreiking van beide prijzen vindt plaats op 2 juni in de Laurenskerk Rotterdam.

“De finalisten van de Rotterdamse Ondernemersprijs zijn niet met elkaar te vergelijken, maar wel gewaagd aan elkaar”, zegt juryvoorzitter Mounia Houari. “Ze geven elk op hun eigen manier invulling aan de grote transities van deze tijd, maar dan binnen andere sectoren. In hun cirkel van invloed zijn deze drie bedrijven allemaal heel vooruitstrevend. Om relevant te blijven zoeken ze binnen traditionele sectoren naar manieren om slimmer en duurzamer te werken. De opgaves waar zij aan werken, zijn heel urgent.”

De drie finalisten van de Rotterdamse Ondernemersprijs

Dura Vermeer

Dura Vermeer is een familiebedrijf dat actief is in woningbouw, infrastructuur en de energietransitie. Het bedrijf onderscheidt zich door een geïntegreerde aanpak over de gehele levenscyclus van projecten en een sterke langetermijnvisie. De focus op duurzaamheid, betrouwbaarheid en innovatie maakt het bedrijf tot een belangrijke speler in actuele maatschappelijke opgaven. De jury bewondert de stabiliteit en toekomstbestendigheid. “Dura Vermeer weet als familiebedrijf al jarenlang relevant te blijven door continu mee te bewegen met de markt en grote maatschappelijke uitdagingen.”

maxwell+spark

maxwell+spark is een Rotterdams technologiebedrijf dat groene lithiumbatterijen ontwikkelt en produceert voor zware industriële toepassingen. Met direct inzetbare en economisch haalbare oplossingen versnelt het bedrijf de verduurzaming van de logistieke sector. De technologie kenmerkt zich door betrouwbaarheid, schaalbaarheid en lagere operationele kosten. De jury spreekt over ‘een onontdekt pareltje in een complexe markt’. “maxwell+spark maakt geavanceerde technologie toegankelijk en laat zien dat verduurzaming in zware industrie ook praktisch én rendabel kan zijn.”

Koppert Cress

Koppert Cress verbindt tuinbouw, gastronomie en gezondheid. Het bedrijf ontwikkelt natuurlijke ingrediënten zoals cressen en specialties en levert wereldwijd aan topchefs. Met een sterke focus op innovatie en kennisontwikkeling draagt Koppert Cress bij aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem. De jury zegt hierover: “Koppert Cress durft duidelijke keuzes te maken en positioneert zich sterk in het topsegment. De combinatie van innovatie, smaak en gezondheid maakt het bedrijf onderscheidend en toekomstgericht.”

De drie finalisten voor de Nieuwe Heldenprijs

Naast de Rotterdamse Ondernemersprijs wordt op 2 juni ook de Nieuwe Heldenprijs uitgereikt. Nieuwe Helden zijn de aanjagers van de economie van morgen. De drie finalisten voor De Nieuwe Heldenprijs 2026 zijn Flasc, Tree Composites en Plastilose. “Deze bedrijven laten zien hoe innovatie en maatschappelijke impact hand in hand gaan”, zegt Houari. “Met vernieuwende technologieën en sterke visies dragen zij bij aan oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd.”

Flasc

Flasc ontwikkelt innovatieve oplossingen om energie van offshore windparken tijdelijk op te slaan zonder dat gebruikgemaakt wordt van batterijen. Bij een overschot aan windenergie wordt elektriciteit opgeslagen. Wanneer de vraag op een later moment toeneemt of er minder wind is, wordt deze energie weer vrijgegeven. Zo gaat er minder energie verloren, wordt het elektriciteitsnet stabieler en wordt windenergie betrouwbaarder en beter inzetbaar als duurzame energiebron.

Tree Composites

Tree Composites ontwikkelt innovatieve composietverbindingen die lassen in offshore staalconstructies kunnen vervangen. Deze technologie maakt het mogelijk om constructies sneller, lichter en met minder materiaal te bouwen. Daardoor dalen de kosten en CO2-uitstoot, terwijl de constructies sterker en duurzamer worden.

Plastilose

Plastilose ontwikkelt bacteriële cellulose, een duurzaam alternatief voor plastic. Dit is een sterk en betrouwbaar materiaal zonder PFAS en microplastics. Het bedrijf richt zich op de zorg en produceert wegwerpbekertjes voor ziekenhuizen. Daarmee kunnen ziekenhuizen overstappen op een milieuvriendelijk alternatief, zonder dat ze hoeven in te leveren op gebruiksgemak of veiligheid. Hiermee draagt Plastilose bij aan een circulaire en duurzamere zorgketen.

Over de prijzen

De Rotterdamse Ondernemersprijs is dé ondernemersprijs van metropool Rotterdam. Jaarlijks worden zes bedrijven genomineerd, waarvan drie finalisten overblijven. Eerdere winnaars van de Rotterdamse Ondernemersprijs zijn onder meer Lely, Coolblue, Quooker en HelloPrint. De Nieuwe Heldenprijs is een initiatief van VNO-NCW Rotterdam en richt zich op innovatieve bedrijven in de groeifase. De winnaar van deze prijs wordt op 2 juni door het publiek gekozen.

