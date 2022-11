Steeds meer voedselproducenten geven gehoor aan de oproep om extra te doneren aan de Voedselbank, die momenteel door de toename van het aantal klanten een tekort aan voedzame producten hebben. Op 25 oktober maakten vier Hollandse voedselproducenten (Unox, Iglo, Hak en Bolletje) bekend zich te verenigen als Wintercollectief om de Voedselbank te hulp te schieten. Er werd de nadrukkelijke oproep gedaan aan collega-producenten om ook extra te doneren en mensen die het nodig hebben de winter door te helpen. Zes merken sluiten zich aan bij het collectief en gaan ook extra doneren aan de Voedselbank: FrieslandCampina, Honig, Koninklijke De Ruijter, Maaslander, Calvé en No Fairytales De tien verenigde merken bundelen hun krachten om vanuit het Wintercollectief ruim 1.9 miljoen producten te doneren, waaronder nu ook 400.000 extra pakken houdbare melk en 100.000 potten pindakaas.

Sneeuwbaleffect

Met de winter op komst zit de Voedselbank in zwaar weer: steeds meer mensen kloppen aan voor hulp (onder andere door inflatie en de energiecrisis), terwijl het aanbod van voedzame producten afneemt. Met die aanleiding hebben voedselproducenten de handen ineen geslagen om mensen de winter door te helpen. Na de oproep om ook extra te doneren, twee weken geleden, hebben zes merken besloten zich ook aan te sluiten bij het Wintercollectief: Honig, Koninklijke De Ruijter (beide The Kraft Heinz Company), FrieslandCampina, Maaslander, Calvé en No Fairytales. Naast soepen, potten groenten en peulvruchten, tussendoortjes en diepvriesmaaltijden, worden met de uitbreiding van het collectief nu ook producten als kaas, houdbare melk, hagelslag, pindakaas en groentewraps aangeboden. Het doel van de merken is om alle huishoudens deze winter te voorzien van voedzame producten. Het Wintercollectief is een open collectief waar andere merken zich bij kunnen aansluiten die ook een bijdrage willen leveren om gezinnen te hulp te schieten.

Esther van Spronsen van Unox: “We hebben als collectief veel positieve en warme reacties gekregen van collega-merken en producenten. Het laat zien dat we in gezamenlijkheid in staat zijn om een bijdrage te leveren aan een groot en urgent maatschappelijk probleem. Het is hartverwarmend dat er de afgelopen twee weken al zes prachtige merken bij het collectief zijn gekomen. We doen dit allemaal vanuit dezelfde overtuiging: niemand zou in Nederland honger mogen lijden.” En het collectief gaat door. Producenten kunnen zich nog steeds aansluiten en meedoen. Graag zelfs, want de nood is echt hoog. Kleine of grote producenten, grote donaties of kleinere aantallen. Alles helpt. De Voedselbank is erg blij met de 1.9 miljoen producten die nu al toegezegd zijn. Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland: “Het effect van dit initiatief overtreft onze verwachtingen. Dat het zo groots opgepakt zou worden hadden we niet durven dromen. Met dit enorme aantal producten kunnen wij veel huishoudens voorzien van voedzame maaltijden.”