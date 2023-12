Nieuw Groen, bemiddelaar tussen aanbieders en afnemers van Nederlandse carbon credits uit voedselbossen en agroforestry, doet onderzoek naar de Nederlandse markt voor vrijwillige carbon credits. Deze marktverkenning wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Medewerkers en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het klimaatbeleid binnen het bedrijfsleven en publieke organisaties kunnen tot en met 18 december deelnemen via een online enquête.

Deelnemers ontvangen in februari het rapport met de uitkomsten. Het Ministerie zal de resultaten benutten om passend beleid te ontwikkelen voor het stimuleren van de teelt van hennep, vlas en andere vezelgewassen, bestemd voor de productie van biobased bouwmaterialen.

Verkenning marktpotentie vrijwillige carbon credits

Ruim 100 duurzaamheidsmanagers en directieleden uit de sectoren transport en logistiek, IT, bouw, food, retail, energiebedrijven, woningcoöperaties, onderwijsinstellingen en lokale overheden droegen al bij aan het landelijke onderzoek. Met deze verkenning wil de overheid de Nederlandse markt voor vrijwillige carbon credits in beeld brengen. De uitkomsten van de enquêtes, en een reeks diepte-interviews, geven inzicht in de motivatie van bedrijven om al dan niet carbon credits in te kopen. Ook focust het onderzoek op de wensen en behoeftes van bedrijven rond de herkomst en borging van de credits. Uit de reacties tot nu toe blijkt dat 17% van de organisaties de afgelopen 3 jaar op vrijwillige basis carbon credits hebben ingekocht, met als voornaamste reden dat het aansluit bij hun missie en visie.

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen

De teelt van vezelgewassen bestemd voor de productie van bouwmateriaal, is financieel vaak niet aantrekkelijk voor agrarische ondernemers. Tijdens de groeifase leggen vezelgewassen CO2 vast uit de atmosfeer. Met de verwerking tot bouwmaterialen wordt de CO2 vervolgens langdurig opgeslagen in gebouwen. Deze CO2-vastlegging kan tot financiële waarde worden gebracht in de vorm van credits, zg. ‘construction stored carbon credits’, die een aanvulling kunnen vormen op het verdienmodel van de teler.

Het lopende marktonderzoek moet de overheid inzicht geven in de rol die construction stored carbon credits kunnen spelen in de transitie naar grootschalige vezelteelt. Deze transitie is onderdeel van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen, waarin de Ministeries van BZK, I&W, LNV en EZK ambitieuze doelen hebben geformuleerd ten aanzien van de verduurzaming van de bouw en de landbouw. De aanpak moet leiden tot een nieuwe nationale markt voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van plantaardige bouwmaterialen. Hiermee wil de overheid boeren perspectief geven op een duurzaam verdienmodel, terwijl bouwers de beschikking zullen krijgen over voldoende duurzame materialen. Het streven is dat tenminste 30% van de nieuwbouwwoningen in 2030 zal worden gerealiseerd met minimaal 30% biobased materialen.

Construction stored carbon credits

Het IPCC heeft eerder aangeven dat het essentieel is om in te zetten op vastlegging van CO2 uit de atmosfeer. Dit is nodig, naast de reductie van de uitstoot van CO2, om de netto nul (‘net zero’) doelstelling voor emissies te halen in 2050. ‘Carbon removal credits’ zijn credits die voortkomen uit projecten die CO2 uit de atmosfeer vastleggen. Een bekend voorbeeld daarvan zijn initiatieven rond herbebossing. Ook construction stored carbon credits, die afkomstig zijn uit de vastlegging van CO2 in plantaardig bouwmateriaal, zijn een voorbeeld van carbon removal credits.

Met de inkoop van deze credits investeren klimaatbewuste bedrijven in langdurige CO2-vastlegging en geven ze invulling aan hun klimaatplannen. Stichting Nationale Koolstofmarkt en ONCRA, een initiatief van stichting Climate Cleanup, werken aan protocollen waarmee aanbieders construction stored carbon credits kunnen laten certificeren. Naar verwachting zullen komend jaar de eerste gecertificeerde Nederlandse construction stored carbon credits op de markt verschijnen.

>>> Starten met enquête

Foto van Cirkelstad