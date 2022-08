Greentechbedrijf Ecolands opent op 15 augustus haar virtuele wereld voor het grote publiek in Nederland. In de voorverkoop verkocht dit veelbelovende greentechbedrijf al ruim driehonderdduizend stukjes Nederland van haar virtuele wereld genaamd Ecolands. Virtueel vastgoed en grondbezit is voor iedereen toegankelijk vanaf €1,50. Het verkopen van virtueel vastgoed is een belangrijke eerste stap in de ambitie om fors bij te dragen aan een CO2-neutraal Nederland.

Virtueel vastgoed voor iedereen

Ecolands is een virtuele wereld waarin het voor iedereen eenvoudig is om deel te nemen aan de groeiende klimaatrevolutie. Ecolands omvat een kaart van de echte wereld, die is opgedeeld in zogenaamde domeinen. Vanaf 15 augustus staan de domeinen in Nederland als eerste te koop in Ecolands. De eigenaren van de domeinen in Ecolands profiteren als bedrijven of particulieren actie ondernemen tegen klimaatverandering en hun CO2-voetafdruk compenseren via Ecolands. Hiermee wordt elke domeineigenaar een ambassadeur voor de vergroening van Nederland.

Nederland staat te koop

Ecolands opent haar virtuele wereld op 15 augustus. Gebruikers kunnen voor de prijs van €1,50 eigenaar worden van een stukje Nederland in Ecolands. In deze wereld beslaat één domein 256 m2. Dit houdt in dat gebruikers hun huis, straat of bijvoorbeeld het bedrijf waar ze werken, kunnen kopen voor de prijs van een kop koffie. In de voorverkoop zijn er al meer dan driehonderdduizend stukjes Nederland gekocht in de virtuele wereld van Ecolands.

CO2-compensatie toegankelijk voor iedereen

Op de zogeheten vrijwillige koolstofmarkt, beter bekend als de voluntary carbon credit market, worden carbon credits verhandeld. Dit maakt het mogelijk te investeren in gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten. Hierbij staat één carbon credit gelijk aan de compensatie van één ton CO2. Particulieren en bedrijven kunnen hun onvermijdelijke uitstoot compenseren door carbon credits te kopen. Deze carbon credits zijn echter niet eenvoudig toegankelijk, onder meer vanwege de complexiteit van de markt en de aanschafprijs hiervan. Ecolands heeft de oplossing. Zij koopt carbon credits in en maakt het middels blockchaintechnologie mogelijk om carbon credits in kleine deeltjes op te delen en aan haar gebruikers aan te bieden. Dit is mogelijk gemaakt door een virtuele wereld te creëren die kan worden vergroend.

“Het is een feit dat er meer CO2 wordt uitgestoten dan dat er wordt gecompenseerd, met alle gevolgen van dien. Als gepassioneerd ondernemer en bestuurder geloof ik dat Ecolands één van de sleutels kan zijn voor een groener Nederland”, aldus CEO Paul de Schipper.

Eigenaarschap en marktwerking

Gebruikers ontvangen na aankoop een digitaal eigendomsbewijs (NFT) van de door hen aangekochte domeinen binnen de virtuele wereld van Ecolands. De virtuele wereld van Ecolands is voorzien van een algoritme dat marktwerking mogelijk maakt. Dit houdt dat de prijzen van omliggende domeinen zullen stijgen wanneer een domein gekocht is. Vraag en aanbod beïnvloeden de prijs, net zoals in de fysieke vastgoedwereld. Ecolands zal in september haar handelsplatform lanceren waarmee het mogelijk wordt gemaakt aangeschafte domeinen te verhandelen. Bekijk www.ecolands.io voor meer informatie.